Milorad Dodik za godinu dana u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine ništa nije uspio da napravi i stoga svjesno izmišlja sukobe s opozicijom, pokušavajući ih optužiti za svoje neuspjehe - rekao je danas počasni predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) Mladen Ivanić.

Mladen Ivanić / 24sata.info

Tvrdi da Dodik nije uradio ništa od onoga što je obećavao.



-Nema zastave RS u Predsjedništvu BiH, a Dodik je to bombastično najavljivao. Nismo imali nijednu sjednicu putem video-linka, a i to je Dodik najavljivao. Nema ni zahtjeva da se ukine Uprava za indirektno oprezivanje (UIO) BiH, ili Oružane snage BiH, iako je Dodik i to najavio, a ništa nije realizovao – rekao je Ivanić.



Dodikova najveća nemoć se, kaže, iskazuje u neformiranju Vijeća ministara, jer to nije u stanju, nema snagu i moć.



Ivanić je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci predočio i dokumenta iz kojih se vidi, kako je rekao, da je SNSD iza sebe ostavio odluku da BiH uđe u MAP te nekadašnji dokument Predsjedništva BiH u kojem se navodi da žele da BiH postane punopravna članica NATO saveza.



Tvrdi da se u Strategiji spoljne politike, koja je usvojena u Ivanićevom mandatu u Predsjedništvu BiH, nigdje ne spominje članstvo u NATO, već se upotrebljava termin - saradnja s NATO-om.



-Dodik u toj svojoj potpunoj političkoj impotenciji, pokušava da traži odgovornost na nekom drugom mjestu, pa i tamo gdje ona ne postoji – kazao je Ivanić.



Pozvao je Dodika da razmisli zašto mu se to događa, a ne da odgovornost širi na drugu stranu.



Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak je također rekao da su Dodik i SNSD za godinu dana rada u Sarajevu "uspjeli" samo da postave Nebojšu Radmanovića i Nikolu Špirića u fotelje u parlamentu BiH.



-Dodik od 1. septembra, nakon moje izjave, više nije rekao da će ukinuti UIO, Oružane snage, niti zabraniti rad SIPA-e i OSA-e u RS – tvrdi Crnadak.



Dodaje da te mjere Dodik neće navesti i u dokumentu za najavljenju posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a u vezi s ranije usvojenom deklaracijom SDA.



Crnadak je 1. septembra rekao da bi srpski član BiH Predsjedništva Milorad Dodik mogao BiH dovesti na rub rata i ugroziti opstanak RS-a, ukoliko bude insistirao na ukidanju državnih odbrambenih, poreznih i pravosudnih institucija.



(FENA)