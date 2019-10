Smotrom pješadijskih jedinica Vojske Srbije na batajničkom aerodromu završena je vojna vježba "Sloboda 2019", koja je održana povodom obilježavanja 75 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu.

Foto: Screenshot - 24sata.info

Na događaju je prisustvovao i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Dodik je rekao na batajničkom aerodromu, uoči početka vojne vježbe "Sloboda 2019", da će sa Medvedevim razgovarati i o drugim vidovima saradnje.

"Republika Srpska ima namjeru da se pridruži gasovodu "Turski tok". To zavisi od toga kada će gasovod da stigne u Srbiju, onda će, naravno, da krene i u RS", rekao je Dodik.

On je naveo da su predstavnici ovog bh. entiteta sa rukovodstvom "Gazproma" ranije dogovorili određene aranžmane, o čemu će, takođe, danas razgovarati s Medvedevim.

Član Predsjedništva BiH je napomenuo da će sa ruskim premijerom razgovarati i o drugim vidovima saradnje, uključujući i ekonomsku.

"Upoznat ću ga sa političkom situacijom u Bosni i Hercegovini i RS, izazovima i problemima koji su nastali u vezi sa neformiranjem vlasti godinu dana nakon izbora", rekao je Dodik, koji će sa Medvedevim razgovarati i o situaciji u Ruskoj Federaciji, te planovima Rusije za ekonomsku i svaku drugu saradnju.

Dodik je rekao da je činjenica da Srbija i Rusija već duže vrijeme imaju odličnu saradnju, koja je važna i sa stanovišta Kosova.

"Pozicija Rusije se pokazala kao neutralna. Oni podržavaju lokalne strukture vlasti i ne miješaju se u unutrašnja pitanja, imaju svoje vojno-političke prioritete i Rusija nije priznala Kosovo", rekao je Dodik.

Govoreći o BiH, Dodik je ponovio da Rusija stoji iza Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je njena pozicija oko toga više puta jasno saopštena i dokazana kroz duži vremenski period.

"Zahvaljujući Rusiji imamo priliku da se čuje i naša strana u Savjetu bezbjednosti. Visoki predstavnik godinama manipuliše sa predstavom te situacije, najčešće ignoriše tu situaciju i pokušava okriviti Republiku Srpsku za sve i svašta. To neće izostati ni ovaj put krajem ovog mjeseca ili početkom idućeg kada ponovo Savjet bezbjednosti na dnevnom redu ima situaciju u BiH. Mi se pripremamo da napišemo jedan izvještaj kao i do sada i da ga dostavimo, prije svega, našim prijateljima, ambasadoru Ruske federacije. I to je pitanje o kojem ću razgovarati sa premijerom", kazao je Dodik.

(N1)