Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić izjavio je Srni da svaki sukob stranaka u RS, ma koliko bile ozbiljne teme o kojima se raspravlja, prijeti da oslabi i ugrozi ono što je svima nama svetinja, a to je RS.

Nikola Špirić / 24sata.info

Špirić je naglasio da nema političke priče koja se može staviti ispred interesa RS, posebno u trenutku kada se rješavaju nacionalna pitanja i kada se nameću teške teme iz Sarajeva i okruženja.



- Ništa RS nije više od koristi od srpskog jedinstva i svjedoci smo kako se velike cijene plaćaju zbog onih koji toga nisu svjesni. Nekima kada ponestane ideja prorade pljuvačne žlijezde, pri tom zaboravljajući da sa distance s koje pljuju strada ono u šta se tobože zaklinju, a to je RS - rekao je Špirić.



On je zbog svega toga pozvao na minimum jedinstva, razgovora i tolerancije.



- To nam je neophodno da se ne bi kajali i da bismo očuvali ono zbog čega i postojimo za šta smo dobili povjerenje od naših građana, a to je sačuvati i unaprijediti našu RS - istakao je Špirić.





