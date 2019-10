Nakon što je Enver Zornić smijenjen sa funkcije direktora KJKP Toplane Sarajevo, a na njegovu poziciju izabran Berin Alagić, na Facebooku se oglasio i potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović.

Vojin Mijatović / 24sata.info

On je još jednom ponovio svoj zahtjev za smjenu Damira Mašića, predsjednika KO SDP BiH.



- Smjena Envera Zornica je najmanje što SDP BiH može uraditi. Puna podrška Berinu Alagiću, ljudi poput njega su neophodni SDP-u - napisao je Mijatović.



Nakon toga je ponovio da traži i dalje ostavku Damira Mašića.



- I dalje tražim od predsjednika KO SDP BiH Sarajevo Damira Mašića da iz moralnih razloga podnese ostavku, ima vremena još do naredne sjednice Glavnog odbora da to uradi. Ukoliko se to ne dogodi bit ću primoran da tražim od drugarica i drugova članova Glavnog odbora glasanje o njegovom statusu.



SDP BiH mora na svom primjeru pokazati šta su principi i moralne vrijednosti čak i kada pravimo greške - napisao je Mijatović.



(Avaz)