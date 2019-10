Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je pismo predsjedniku Kraljevske švedske akademije nauka Matsu Malmu u kojem ga obavijestio da je sadržaj pisma koji je uputio predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, u kojem protestuje zbog izbora laureata za književnost Petera Handkea, njegov lični stav, a ne BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

- Iz medija smo saznali da Vam se pismom obratio predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić. Želim da Vas obavijestim da je sadržaj u pismu gospodina Komšića njegov lični stav, a nikako stav BiH, pa Vas molimo da to pismo tretirate kao nezadovljstvo pojedinca u BiH - istakao je Dodik u pismu upućenom Malmu.



On je istakao da Republika Srpska cijeni da je odluka da ovu prestižnu nagradu dobije Peter Handke donesena uz punu svijest o vrijednosti i značaju njegovog književnog opusa bez koga bi svijet u kome živimo sigurno bio siromašniji, saopšteno je iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.



- Dodjelom ove nagrade, i Nobelov komitet na najbolji način se odužio tom izuzetnom piscu i njegovom djelu. Kampanja koja se vodi protiv Petera Handkea od trenutka kada se saznalo za nagradu je pokušaj politizacije kulture i revizije istine - naveo je Dodik u pismu.



On je naglasio da je Nobelova nagrada za književnost završila u pravim rukama i da je ovom nagradom Handkeu vraćeno povjerenje u vrednovanje svjetskih dostignuća u različitim oblastima, pa i u književnosti.



Komšić je ponovo danas uputio pismo Malmu u ime, kako je naveo, građana BiH i u lično ime, iznoseći niz kritika na račun Kraljevske švedske akademije nauka, pozivajući ih da prije dodjeljivanja nagrade Handkeu preispitaju svoju odluku.



(SRNA)