Premijer Federacije BiH Fadil Novalić primio je u nastupnu posjetu novoimenovanu ambasadoricu SR Njemačkje u BiH Margaret Uebber zaželivši joj dobrodošlicu.

- Njemačka je za Bosnu i Hercegovinu zaista prijateljska zemlja. Naša zemlja najviše sarađuje sa SR Njemačkom u svakom pogledu i očekujem da nastavimo tim putem i ubuduće – kazao je premijer Novalić.



Ambasadorica Uebber je, zahvalivši premijeru, istakla da je veoma malo zemalja u Evropskoj uniji, pa i u svijetu s kojim SR Njemačka ima tako bliske veze kao što ima sa Bosnom i Hercegovinim. Ona je dodala da je, s njihove tačke gledišta, za Bosnu i Hercegovinu važno da napreduje ka EU.



- Znate sigurno da uvijek možete uživati u podršci SR Njemačke, ali postoje kriteriji koje je BiH obavezna da ispuni, a to je da se građanima pruži mogućnost napredovanja. Prvi preduslov za to je formiranje vlasti na svim nivoima, a drugi porvođenje reformi - poručila je ambasadorica Uebber.



Premijer Novalić je upoznao gošću s nedavno usvojenim zajedničkim socijalno ekonomskim reformama za period 2019.- 2022. Godina, naglasivši da su saglasnost na ovaj dokument dala i međunarodna zajednica.



Premijer je također ambasadoricu upoznao o važnosti seta fiskalnih zakona koje je Vlada FBiH nedavno uputila u parlamentarnu proceduru.



- Spremni smo za reforme, a to smo pokazali i tokom proteklog mandata - kazao je Novalić.





