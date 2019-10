Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš pozvala je danas odgovorne da poduzmu dodatne napore da se adekvatno pristupi primjeni izbornih rezultata kako bi što prije bio imenovan novi saziv Vijeća ministara i Parlament BiH počeo funkcionirati.

Foto: 24sata.info

- Izbori su u svakoj zemlji, pa tako i u BiH, vrhunac demokracije. Volja građana mora se poštovati i pozivam sve one koji na bilo koji način to sprečavaju da još jednom razmisle kako bi omogućili funkcioniranje BiH, prevenstveno novog saziva Vijeća ministara i parlamentarne komisije kako bi institucije počele raditi u punom kapacitetu - rekla je Pendeš novinarima.

Kada je riječ uvjetovanju formiranja vlasti na nivou BiH usvajanjem Godišnjeg nacionalnog programa (ANP), Pendeša je pojasnila da se taj dokument od decembra 2018. godine nalazi na stendbaju u Sekretarijatu Vijeća ministara.

- Nije bilo spremnosti da se stavi na dnevni red i o njemu raspravlja. Ne znam hoće li to biti slučaj i danas te o tome ne bih govorila - rekla je Pendeš.

Ona smatra da se o ANP-u treba raspravljati u Vijeću ministara, pa i po cijenu da se zaključi da ovaj dokument nije dobar.

- Bitno je da se o njemu raspravlja. To je dokument koji definira aktivnosti koje treba da rade institucije BiH u ovoj godini, pa se postavlja pitanje može li se uopće usvojiti s obzirom na to da je do kraja godine ostalo manje od tri mjeseca. Ali, taj dokument je dobra osnova da bude Godišnji nacionalni program za 2020. godinu - rekla je Pendeš.

Ona je istakla da su neophodni dodatni napori na planu formiranja vlasti kako bi zemlja krenula u reformske procese koji su zacrtani kao ciljevi.

( Srna)