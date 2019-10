Predsjednici Srbije i Turske Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan su djelovali kao da su se unaprijed dogovorili kako će nastupiti prema nama, članoima Predsjedništva BiH na sastanku u Beogradu.

Foto: 24sata.info

Rekao je ovo za Face TV predsjedavajući Predjedništva BiH Željko Komšić.

- Moj je utisak da su Erdogan i Vučić dan ranije razgovarali i da su u dogovoru nastupili prema nama. Možda griješim, ali meni sve liči na neku vrstu dogovora. Nije tu bilo nikakvog pritiska. Nije bilo čak ni insistiranja da se razgovor oko toga. Svako je iznio svoju poziciju i tu je priča stala - -kazao je Komšić.

Prema njegovim riječima, dio razgovora o formiranju vlasti u BiH trajao je kratko, a potom se prešlo na glavno pitanje ovog susreta, a to je izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd.

- Ja znam da to ljudi gledaju na način da je to bio strašni pritisak. Nikad se to tako ne radi. Dotakli smo se, naravno teme formiranja vlasti u BiH. Predsjednik Erdogan jeste rekao da misli da bi bilo jako dobro formirati Vijeće ministara. Iskren da budem i predsjednik Vučić je zamolio tad Dodika da i on malo popusti. Međutim, gospodin Džaferović i ja smo odgovorili i Erdoganu i Vučiću da nema ništa od toga bez ANP-a, odnosno nastavka NATO puta. Dodiku nismo ništa trebali govoriti, on to već zna - dodao je Komšić.

Napomenuo je kako postoji rješenje u vezi sa formiranjem Vijeća ministara i slanjem ANP-a u Bruxelles. Dovoljno je da se u sporazum o imenovanju mandatara i formiranja Vijeća ministara ugradi "osigurač" prema kojem se novom predsjedavajućem daje u zadatak da u određenom roku pošalje ANP u Bruxelles. Ako to ne uradi, ANP će poslati predsjedavajući Predsjedništva.

- Kod nas se stvorila slika da je ANP taj kamen oko kojeg se svađamo. ANP je samo povod, uzrok je dublji. Dodik traži da se mi vratimo korak nazad. On traži da odustanemo od Akcionog plana za članstvo, u kojem već jesmo, jer smo, dok je Nebojša Radmanović bio član Predsjedništva, podnijeli taj zahtjev, prošle godine nam je NATO to odobrio i prihvatio je naš zahtjev. Dodik sad traži da se vratimo stepenicu nazad, to je taj takozvani IPAP, u kojem smo već bili i iz kojeg smo izašli, a u kojem je sad Srbija. Sad on traži da se poravnamo sa Srbijom. To nema nikakve veze sa nama, šta mi imamo s tim šta će Srbija uraditi - istakao je Komšić.

Napomenuo je kako je ANP dokument koji govori o tome šta ćemo uraditi u toku naredne godine. Dodao je da je originalni dokument, kojeg je uradila Komisija za NATO integracije BiH, je bio preobiman. Zbog toga su iz sjedišta NATO-a dostavili nacrt dokumenta koji bi zadovoljio njihove kriterije, a u kojem su postavljene manje obaveze u odnosu na prvobitni dokument.

(24sata.info)