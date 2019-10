Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić poručio je na manifestaciji održanoj u Beču povodom obilježavanja 830. godišnjice Povelje Kulina bana da dok je Bosanaca i Hercegovaca koji vole svoju domovinu i žele je unaprijediti, njenu budućnost niko neće oteti.

Foto: FENA

- Ako smo prije 830 godina znali trgovati i sklapati međudržavne ugovore, a za to kao dokaz imamo Povelju Kulina bana, znat ćemo i u budućnosti - izjavio je Komšić, smatrajući da ovaj događaj upravo pokazuje da u Beču, govorimo o našoj Bosni i Hercegovini, o našoj prošlosti, ili bar o dijelovima te prošlosti iz kojih se vidi da Bosna i Hercegovina nije nikakva tvorevina nastala krajem prošlog vijeka u Daytonu, voljom velikih sila, nego da je bila država i onda kada većinu današnjih država nije bilo.



Vodeći računa o historiji države, koju je potrebno poznavati kako bismo u današnjem svijetu mogli donijeti ispravne odluke, naglasio je da je za Bosnu i hercegovinu u ovom trenutku najvažnije da osigura mjesto u punopravnom članstvu u NATO savezu.



Smatra da će budućnost Bosne i Hercegovine i njenih građana biti upravo onakva za kakvu se izborimo.



- Budućnost za kakvu se mi izborimo, a ne neko drugi. Lično ne vjerujem da se trud i zalaganje mogu izjaloviti, da su beskorisni, da od njih nema nikakvog efekta. Prisjetimo se samo truda, zalaganja, nadanja, žrtve, vjere u Bosnu i Hercegovinu i samoga sebe, onih koji su svoje živote dali za našu domovinu, državu koju danas imamo. Ne savršenu, ne idealnu, ne onakvu kakvu smo je zamišljali, ali ipak je imamo i naša je, kakva god da je - rekao je Komšić.



Govoreći o trudu, zalaganju, žrtvi, vjeri u sebe, te nadanjima, Komšić je spomenuo nedavni uspjeh bh. atletičara Amela Tuke koji je osvojio drugo mjesto na Svjetskom atletskom prvenstvu u Dohi.



- Zamislite koliko još u Bosni i Hercegovini ima onih koji kao Amel nakon prve ili druge prepreke ne razmišljaju da odustanu. Oni su naša budućnost i zbog njih se moramo boriti. Ne smijemo gubiti nadu da svako ko želi da živi pošteno, od svog rada, može ostvariti veliki uspjeh, uspjeh kakav je ostvario naš Amel Tuka. To su ljudi među kojima živimo. Vjerujem u te ljude i zaista mislim da ih je više nego što se nama čini - ukazao je Komšić.



Iako je činjenica da je iz BiH otišao veliki broj mladih uvjeren je da upravo oni, koji danas žive i rade u Austriji, mogu ojačati vezu sa svojom domovinom i to saradnjom, prije svega, u oblasti ekonomije.



- Na taj način nećemo izgubiti ni identitet ni kulturu, samo ćemo ih dodatno ojačati - zaključio je Komšić na manifestaciji u Beču koja je bila posvećena obilježavanju 830.godišnjice Povelje Kulina bana, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.





(FENA)