Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je kako neće biti ništa od najave hrvatskog člana Predsjedništva Željka Komšića o slanju protestne note Nobelovom komitetu u vezi s nagradom Peteru Handkeu, navodeći da se odluke o takvim pitanjima u ime BiH mogu donijeti samo uz saglasnost sva tri člana.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je rekao novinarima u Bosanskoj Gradišci da je on protiv toga, ali da, ako Komšić hoće da piše privatno, on tu ništa ne može.



- Ako hoće da to piše privatno, šta ja tu mogu - naveo je Dodik.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić najavio je danas u Beču da će naredne sedmice Švedskoj akademiji nauka i Nobelovom komitetu biti poslano protestno pismo zbog dodjele Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu.



On je rekao kako je siguran da je onaj ko je utemeljio nagradu imao u vidu ljude koji donose i šire mir, a ne, kako se izrazio, likove poput Handkea, "koji šire mržnju i negiraju zločine i genocid zasnovan na etničkoj ili vjerskoj mržnji".





