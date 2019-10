DF oštro je reagovao na istup hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović nakon fudbalskog meča Hrvatske i Mađarske u Splitu.

Arhiv / 24sata.info

Grabar Kitarović je, podsjetimo, nakon pobjede Vatrenih poručila: "Presretna sam zbog, naravno, rezultata, ali još više zbog Dalića i svih igrača i ponajviše svih ovih ljudi koji su se skupili ovdje u Splitu. Od Visa do Kupresa, cijela Hrvatska".



Na činjenicu da je dio BiH pripisala "cijeloj Hrvatskoj", oštro su reagovali iz DF-a. Saopštenje prenosimo u cjelosti:



"Sigurni smo da joj se nije (opet) omaklo, kada je sinoć, nakon sjajne igre i pobjede nogometne reprezentacije Hrvatske u Splitu, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović izjavila: „A šta da vam kažem, presretna sam zbog, naravno, rezultata, ali još više zbog Dalića i svih igrača i ponajviše svih ovih ljudi koji su se skupili ovdje u Splitu. Od Visa do Kupresa, cijela Hrvatska.“



Vara se svako onaj koji će pomisliti da je u pitanju nepoznavanje zemljopisa. Naravno da nije!



U pravu je svako onaj koji ovu izjavu tumači kao direktan atak na suverenitet i teritorijalni integritet susjedne zemlje Bosne i Hercegovine!



Toliko o ispraznim frazama i iskrenim namjerama susjedne nam Hrvatske i njene zvanične politike da će učiniti sve kako bi i BiH postala članicom „europske porodice“.



Ovakvu skandaloznu izjavu koja, po ko zna koji put, dovodi u pitanje sveukupne odnose dvije suverene zemlje, ništa ne može opravdati, pa ni utrka za novi mandat predsjednice Hrvatske. Pitamo se: Kojem djelu, kojoj populaciji, kojim potencijalnim biračima je ovakva poruka poslana? Koliko vas još ima koji hoćete do kraja da raščerečite i satarete Bosnu i Hercegovinu?



Nemojte misliti da će strpljenje građana ove zemlje, poštenih i iskrenih patriota (a njih ima, ni pojma nemate koliko) vječno trajati? Bojimo se da vam se odgovor svih tih ljudi ne bi dopao!



I na kraju, da podsjetimo kako je slične izjave sa teritorijalnim pretenzijama, svojevremeno slao i „prvi u četnika“ Vojislav Šešelj, a jedna takva je glasila: “Srbija do Virovitice i Karlobaga“!



Između te dvije izjave ne vidimo nikakvu razliku!



Dakle, „pametnom je i išaret dovoljan“.



Neće moći baš tako, gospođo Kitarović!".



(24sata.info)