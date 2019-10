Klub poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) u Narodnoj skupštini RS zatražio je da entitetski parlament u roku od 60 dana formira komisiju za medije, koja će biti dužna da u roku od 180 dana pripremi izmjene i dopune Zakona o Radio-televiziji RS.

Foto: FENA - 24sata.info

U toj komisiji će biti po tri člana iz vlasti i opozicije, a RTRS će odlučiti ko će zastupati opoziciju, rekao je šef tog kluba Miladin Stanić.

Komisija za medije će odluke donositi konsenzusom, a kvorum će činiti četiri člana.

Stanić i drugi poslanici opozicije oštro su kritikovali rad RTRS-a, uz optužbe da je ta medijska kuća pristrasna i u služabi SNSD-a.

Šef Kluba poslanika PDP-a Perica Bundalo predložio je da entitetski parlament u roku od 60 dana pristupi osnivanju radnog tijela - Odbora za praćenje rada javnih medija, čiji je osnivač RS.

Generalni direktor Radio-televizije Republike Srpske Draško Milinović odbacio je kritike opozicije o pristrasnom informativnom programu RTRS-a.

-Ako je RTRS prepreka bilo kakvom jedinstvu u RS, po pitanju bilo kakvog političkog napretka po bilo kojem osnovu, to sutra sjednemo i završimo, odmah. Ako je to problem, dajte da to sutra završimo. Ne može niko biti prepreka jedinstvu i boljitku RS - rekao je Milinović.

U Skupštini je u toku rasprava o dugu RS-a u 2018. godini, koji je iznosio pet milijardi i 178,5 miliona KM, podaci su entitetske vlade.

Spoljno zaduženje tog bh. entiteta je tri milijarde i 363,13 miliona KM, od čega je dug RS dvije milijarde i 118,10 miliona KM, jedinice lokalne samouprave uzele su kredite u iznosu od 115,44 miliona KM, a dug javnih preduzeća i Investiciono-razvojne banke (IRB) RS je milijarda i 129,59 miliona KM.

Unutrašnji dug RS-a je milijardu i 815,37 miliona KM, od čega 298,25 miliona KM zaduženje općina i gradova, a fondova socijalne sigurnosti 178,87 miliona KM.

( FENA)