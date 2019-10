Na godišnjicu održavanja opštih parlamentarnih izbora član Predsjedništva BiH Milorad Dodik podsjeća da je jedino Republika Srpska uspjela da samo poslije mjesec dana ima novouspostavljenu vladu i izvršne strukture vlasti.

On kaže da to što na svim drugim nivoima u BiH vlast nije formirana, govori o jednoj sistematskoj krizi koja je prisutna u toj zemlji. Govoreći o problemu formiranja vlasti na zajedničkom nivou, Dodik ukazuje da je prethodne četiri godine sa bošnjačko-muslimanskom strukturom u vlasti bila opozicija Republike Srpske.



- Sarajevo ih se ni sada ne odriče. Oni pokušavaju različitim smicalicama da ih održe što je moguće duže na vlasti. Godinu dana uspijevaju tako što izmišljaju razne stvari kao što je priča o akcionom nacionalnom planu za članstvo u NATO-u, za koji znaju da Republika Srpska neće prihvatiti jer ima svoju rezoluciju Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti i očuvanju ustavnog poretka. Nama nije na dnevnom redu članstvo, kao ni prvi korak ka članstvu u NATO - kazao je Dodik.



On smatra da je suština svega da se pronađe način da se održe na vlasti oni iz Republike Srpske koji su pokazali podaništvo političkom Sarajevu i njihovim interesima. Govoreći o razlozima za neformiranje vlasti na nivou federacije, Dodik ukazuje i na problem u odnosu Bošnjaka i Hrvata.



Bakir bi unitarnu BiH



Ipak, Dodik podsjeća da kao političar mora da pristaje na svaku mogućnost za dogovor, ali ne i da pristaje na kvalifikaciju kompromisa po svaku cijenu.



- Bakir Izebegović ne odustaje od tog sporazuma, ali smatram da su ga učili stranci da bude optimista, a realnost je da tamo optimizma nema. BiH je upala u mulj i žabokrečinu, jer se izgubila priča da se građani ravnopravno zastupaju. SDA traži unitarnu državu u kojoj nema entiteta, pri čemu se urušava osnovni koncept BiH. U Ustavu piše da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, a ono što nudi SDA, jeste univerzalni građanin samo zato što misle da su većina - rekao je Dodik.



On kaže da su mu Amerikanci uveli sankcije zbog njegove retorike, za koju tvrde da je antidejtonska, što tvrdi da nije tačno i dodaje da su najveći antidejtonski posao u BiH radili kriminalci u liku visokih predstavnika međunarodne zajednice.



- SDA napiše dokument koji je potpuno antiustavan i niko ne poteže pitanja odgovornosti, a ako ja nešto kažem, onda je to je alarm da mi Vašington uspostavi sankcije. To i nije tako loše, počastvovan sam činjenicom da ne moram svaki dan da se sastajem sa Amerikancima koji ispostavljaju zahtjeve - objašnjava Dodik.



Stranci u Ustavnom sudu



Na pitanje da li će insistirati da stranci napuste Ustavni sud BiH, srpski član Predsjedništva kaže da već 15 godina Bosna i Hercegovina ne uspijevaju da donesu svoj zakon o Ustavnom sudu i to je razlog zašto stranci ostaju.



Nema nijednog Ustavnog suda na svijetu, dodaje Dodik, koji je ustavotvorac, već je prema svim zakonima isključivo nadležan da saopšti da li je neki propis u skladu sa njim ili nije.



- Sada, kada je visoki predstavnik skrajnut, pojavio se Ustavni sud u kojem sede tri stranca i dva muslimana koji donose odluke opet na nagovor visokog predstavnika. To je jedna nemoguća situacija da se nastavi dalje i postoji određena saglasnost da to treba da se riješi u Republici Srpskoj, ali ne postoji na koji način treba da se borimo - rekao je Dodik.



Šta znači — samoopredjeljenje



Dodik kaže da ne smatra da je njegova rečenica da Srpska ima pravo na samoopredjeljenje floskula.



- Nije to moj idealizam, jer nama stranci godinama unazad govore da su sastavni dio Ustava međunarodni akti kao što je pakt o ljudskim pravima i slobodama, a prvi član glasi da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje. Dodaje se da tamo gdje postoji međunarodna uprava, ona je dužna da pomogne narodima da se to pravo afirmiše. A kada se mi na to pozovemo, dobijemo odgovor da je to antidejtonski, jer se plaše otcjepljenja - rekao je Dodik.



Moskva kao "destabilizujući faktor na Balkanu"?



U Komitetu za oružane snage američkog Kongresa govorilo se nedavno o sigurnosti u Јugoistočnoj Evropi, o američkim nacionalnim interesima, ali i o jačanju uticaja Rusije i Kine. Dodik kaže da tvrdnje američkog analitičara Daniela Servera o tome da Moskva ima pogubne namjere na Balkanu, nemaju veze sa zdravim razumom i da žali Ameriku ako nemaju nikog relevantnijeg za analize.



- Server je muslimanski lobista i njemu su od 1991. za sve krivi Srbi. Ne može o tome da priča čovjek koji bar jednom godišnje ne dođe u BiH. Ne razumijem ni američku politiku koja svaki čas imenuje specijalne predstavnike za Balkan i samo unosi konfuziju. Prvo su imenovali Metjua Palmera za Balkan, a potom i Ričarda Grenela samo za dijalog Beograda i Prištine. Palmeru je zapravo sačuvan obraz i data mu je nadležnost BiH, jer je Grenel Trampov čovjek od poverenja - naglasio je Dodik.



Lavrov protiv BiH u NATO



Došli smo u situaciju da visoki američki zvaničnici svakodnevno govore kako je dobro da BiH bude u NATO-u, ali kada šef ruske diplomatije nešto kaže o tome, onda se svi podignu na noge, kaže naš sagovornik. Dodik tvrdi da je Sergej Lavrov veliki poznavalac prilika na Balkanu, koji je veoma objektivan.



- Kada je BiH rekla da ne želi da uvede sankcije Rusiji, odmah smo postali ruski podanici i odmah je krenula priča da Rusi imaju već uticaj nego Amerikanci. Realno, niko od Srba nije isključio Amerikance, ali ne možemo da zaboravimo da su sve uradili protiv srpskih državnih i nacionalnih interesa. U SAD moraju da shvate karakter Srba, moraju da shvate da su nam bacali osiromašeni uranijum, intervenisali su u BiH i stali na stranu muslimana i Hrvata i ponizili nas u Dejtonu. I sada nas žele u NATO? Јa neću u NATO - rekao je Dodik za Sputnjik.



Srpski član Predsjedništva BiH kaže da on ne želi da izgubi Ruse kao prijatelje, a naglašava da u BiH nema ruskih vojnika, ali da je poznata stvar da u Sarajevu postoji centar koji su formirali Amerikanci, Britanci i Bošnjaci da bi skupljali podatke o "malignom ruskom uticaju".



- Ta priča je potpuno izmišljena. Nikada nisam čuo nijednog Rusa da je došao da kaže da nešto treba da se uradi ovako ili onako. Rusi čak nemaju ni medije u BiH poput N1 ili Al Džazire - rekao je Dodik.





