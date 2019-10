Obraćajući se prisutnima u Sremskoj Rači, gdje će danas biti ozvaničen početak radova na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan današnji dan okarakterisao je historijskim za Srbiju, BiH i Tursku.

Podsjetio je da je sva priča oko realizacije tog projekta počela u Istanbulu prošle godine.

-Početkom 2018. u Istanbulu smo održali jedan sastanak s mojim dragim prijateljem Vučićem i gospodinom Izetbegovićem, koji je tada bio član Predsjedništva BiH. Taj sastanak otvorio je put za realizaciju ovog projekta - kazao je Erdogan.

Odmah nakon tog sastanka, nastavlja, uloženi su veliki napori da bi se realizovao projekat mira na Balkanu.

- Most preko Save, čiji temelj danas postavljamo, vidimo kao most prijateljstva jer on zaista ima posebnu vrijednost za cijeli region - poručio je predsjednik Turske.

Naglasio je da ima velika očekivanja od turske kompanije "Tašjapi" u pogledu realizacije projekta, te dodao da se nada da će autoput biti izgrađen u što skorijem vremenu.

Naša historijska i kulturna baština, dodaje, je naše zajedničko bogatstvo. Stoga svaki spomenik na ovim prostorima predstavlja mogućnost za našu solidarnost i saradnju, prenose Vijesti.ba.

- Zbog toga smo u obavezi da izgradimo svoju budućnost tako što ćemo iskoristiti našu inspiraciju, nadahnuće, moć i hrabrost koju crpimo iz naše bogate prošlosti - istakao je Erdogan.

Ubijeđen je, dodaje, da će realizacija projekta izgradnje autoputa doprinijeti povećanju turističkog potencijala u regionu.

Potcrtao je da će danas biti postavljen i kamen temeljac za početak rehabilitacije putnog pravca Novi Pazar-Tutin.

Erdogan je zahvalio Vučiću i njegovim ministrima na podršci i realizaciji tog projekta koji će olakšati saobraćaj i trgovinske prilike u Sandžaku.

Najavio je da će danas biti otvoreno i odjeljenje pravosudne akademije pri Višem sudu u Novom Pazaru i te postavljen kamen temeljac za izgradnju džamije u Sjenici.

Turska će nastaviti da uvećava svoje investicije širom Srbije, poručuje Erdogan.

- Jedini cilj Turske je uspostavljanje mira i prosperiteta na Balkanu. Nikada ne smijemo zaboraviti da su ove teritorije u posljednjih 25 godina pretrpjele velike bolove i patnje, plaćajući velike cehove. Zbog toga smo u obavezi da izgradimo budućnost tako što svoje različitosti nećemo vidjeti kao faktor nekakvih sukoba, već kao svoje bogatstvo - jasan je Erdogan.

Zbog toga, kaže, treba da unaprijedimo našu saradnju.

- Ubijeđen sam da se nećemo zadovoljiti samo sa dosadašnjim projektima, već da ćemo nastaviti da uvećavamo broj zajedničkih projekata. Nadam se da ćemo izgraditi jednu mnogo bolju budućnost - zaključio je Erdogan.

(24sata.info)