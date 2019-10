Bosna i Hercegovina, Republika Srbija i Republika Turska opredijeljene su za stabilnost i mir, istaknuto je danas nakon susreta predsjedavajućeg i članova Predsjedništva BiH Željka Komšića, Šefika Džaferovića i Milorada Dodika i s predsjednicima Srbije i Turske Aleksandrom Vučićem i Recepom Tayyipom Erdoganom u Beogradu.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Komšić je nakon susreta pojasnio novinarima da je dogovoreno da će Srbija i BiH bilateralna pitanja rješavati u međusobnim susretima, naglašavajući da je osim izgradnje autoputa Beogard- Sarajevo razgovarano i o budućim projektima poput nove ideje za željezničku infrastrukturu između zemalja.



- To su višestruko korisni projekti, iako su skupi, ali u BiH imamo veliki interes za to - podvukao je Komšić.



Džaferović je kazao da je Turska stabilizirajući faktor u cijelom regionu te da ta zemlja ima dobre bilateralne odnose i s BiH i sa Srbijom, najavljujući da će BiH i Srbija otvorena pitanja rješevati na bilateralnom nivou.



- Zato je potrebno voditi dijalog. Potrebna je intenzivnija saradnja bh. i srbijanskih institucija jer se samo tako mogu rješavati problemi - poručio je Džaferović nakon trilateralnog sastanka.



Napomenuo je i da projekat izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd utječe na mir i stabilnost u regionu, dodajući da je BiH preuzela obavezu da što je moguće prije zaključi ugovore sa Srbijom i Turskom kako bi taj važan projekat što prije bio realiziran.



Da je na sastanku bio razgovora i o drugim važnim pitanjima u odnosima između tri zemlje, novinarima je nakon susreta potvrdio i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik koji je naglasio da je među temama bilo govora i o gasovodu Turski tok.



- Ukazali smo na spremnost za druge investicije kao što je modernizacija željezničkih pruga i izgradnja novih. Tu je potreba da se sačuva dobra politička saradnja, stabilnost i mir - poručio je Dodik.



Naglasio je da BiH ima brojne unutrašnje probleme te da nije u poziciji efikasno rješavati neke stvari kao što to radi Srbija zbog čega je BiH u zaostatku u procesu izgradnje autoputa.



- Vijeće ministara BiH bi trebalo operativno realizirati saradnju i ugovore između Srbije i BiH te Turske i BiH. To će obilježiti saradnju u okviru trilaterale - stava je Dodik.



U kontekstu potrebe za implementacijom projekata od značaja za sve tri zemlje, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan podvukao je da se problemi s uspostavom novog saziva vlasti u BiH nakon općih izbora održanih prije godinu dana moraju riješiti jer bez vlasti se ne može na efikasan način nastaviti s radom.



- Kada je riječ o saobraćaju i autoputevima, preduzimamo korake u tom smislu i ti koraci će, uvjeren sam, još više zbližiti Srbiju i BiH i dovesti do još važnijih dešavanja u budućnosti - istaknuo je Erdogan podsjećajući da je put sinonim za civilizaciju i život.



Iznio je mišljenje da ukoliko se izgraditi put između dva naroda da će to utjecati na stanovništvo i spriječiti odlazak ljudi te učiniti region mjestom koje privlači ljude.



Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić iznio je stanovište da su svi u Srbiji i BiH složni da se trebaju graditi komunikacijske veze između dvije države, dodajući da je danas veliki dan s obzirom na početak izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd.



Istakao je da mu je drago što će trasa ići preko Bijeljine, Brčkog i Tuzle, ocjenjujući da je ovo veoma važan projekat za trgovinsku razmjenu.



- Danasmo smo iscrtavali pruge i puteve. Lideri zemalja raspravljat će i o tome gdje se može popraviti život običnih ljudi. Za nas je važno da ovi svi projekti povezuju ljude, jer kada se povezuju ljudi, onda se razmišlja o boljem standardu, a ne kako da se svađaju - kazao je Vučić.



Učesnici sastanka u Beogradu trebali bi danas poslijepodne položiti kamen temeljac za autoput Beograd - Sarajevo na dijelu područja od Sremske Rače na granici s BiH (Bijeljina) i sremskog sela Kuzmin, čime će simbolično biti označen početak izgradnje tog važnog komunikacijskog projekta između BiH i Srbije.





(FENA)