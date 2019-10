Predsjedništvo BiH ne ide sa jedinstvenim stavom u Beograd na trilateralni sastanak sa Srbijom i Turskom, ocjena je srpskog člana Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika.

Uoči pomenutog sastanka i ceremonije polaganja kamena temeljca u Sremskoj Rači za izgradnju auto-puta Beograd-Sarajevo, Dodik naglašava da podržava ovaj projekat, ali da BiH nije učinila pomake, poput potpisivanja međudržavnih ugovora sa Srbijom i Turskom.

Uoči trilaterale: Sramota je, nismo uradili ništa!

"Ništa nije urađeno. Ovo je sramota! Vjerovao sam da postoji saglasnost u Predsjedništvu da konačno riješimo problem trase autoputa Beograd-Sarajevo. Zalagao sam se za tu priču. No, ništa nije urađeno, živa je sramota ići tamo", poručio je Dodik u intervjuu za FTV.

Kako je istakao, u Predsjedništvu BiH ne postoji ni stav zašto je situacija takva.

"O čemu da pričamo?! Ako se ponudi zajednička izjava - šta ćemo u njoj napisati?", otvoreno pita Dodik, te ponavlja da se zalaže za izgradnju ovog auto-puta.

"Umjesto da smo uradili sve, nismo uradili ništa", dodaje srpski član Predsjedništva BiH, prenose Vijesti.ba.

Uvjeren je i da će turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan sutra pitati članove Predsjedništva BiH o turskim državljanima u BiH koje vlasti Turske sumnjiče za pripadnost Feto organizaciji, koju u toj zemlji smatraju terorističkom.

"Gulenovci su problem. Turski predsjednik će pitati za to. To su turski državljani. Ako Turska traži svog državljana, a on nema dvojno državljanstvo, zašto ga držati u BiH", kazao je Dodik.

Godinu dana nakon izbora vlast ni živa ni mrtva

Odgovarajući na pitanje o neformiranju vlasti godinu dana nakon opštih izbora, Dodik je situaciju uporedio sa kultnom serijom "Đekna još nije umrla, a ka' će ne znamo".

"Vlast nije živa, niti je umrla, niti se zna kad će", naveo je Dodik.

On je najavio da će SNSD uskoro odlučiti o tome da li će uopšte ulaziti u vlast.

"Ne vidim razlog da nakon godinu dana mrcvarenja preuzmemo odgovornost", poručio je on, te potcrtao da stranka na čijem je čelu ne želi po svaku cijenu ući u novi saziv Savjeta ministara BiH.

On je ponovio od ranije poznat stav da je za SNSD neprihvatljivo uslovljavanje formiranja vlasti slanjem ANP-a u Brisel, te da je sporazum koji je potpisao sa predsjednicima SDA i HDZ-a BiH Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem 5. avgusta, stavljen van snage.

Osvrnuo se i na navode o mogućoj novoj parlamentarnoj većini.

"Šarović se hvali da će formirati vlast. Neka formira! Aferim, birajte! Šta ćete dobiti? U tom slučaju, SNSD neće podržati nijedu odluku, niti u Predstavničkom, a posebno ne u Domu naroda. Šta ste onda dobili? Savjet ministara koji nema parlamentarnu podršku", rekao je Dodik, između ostalog.

Umjesto uslovljavanjem, naglasio je, neophodno se baviti ekonomskim temama i evropskim putem BiH.

Dodik je kazao kako problem nisu ranije odluke u vezi sa NATO-om, kao ni saradnja, ali da su nemoguće sve naredne odluke koje se tiču članstva u ovom vojnom savezu, jer neće dobiti podršku SNSD-a.

Nisam privržen ni američkim ni ruskim interesima

Za BiH bi, prema njegovoj ocjeni, najbolje bilo da ostane neutralna, između ostalog zbog globalne polarizacije između SAD, s jedne, te Rusije i Kine sa druge strane. Uz podsjećanje na Rezoluciju Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti, kazao je da bi to najbolje bilo i za Bošnjake i Hrvate.

"Ne treba da se svrstavamo, nego da sarađujemo i sa jednim i sa drugim. Ja nisam svrstan ni na jednu stranu, niti sam spreman da budem privržen bilo kojem interesu - ni američkom, ni ruskom, ni bilo kojem drugom", tvrdi Dodik, prenose Vijesti.ba.

Govoreći o nedavno usvojenoj Deklaraciji SDA, u kojoj se između ostalog navodi da je cilj ove stranke "republika BiH", lider SNSD-a ocijenio je da je to "antidejtonski, antiustavni i antisrpski", dokument, te podsjetio na zaključke GO SNSD u tom pogledu.

"Jedina republika na ovom prostoru je RS", kategoričan je Dodik.

Na pitanje zašto nije reagovao na deklaraciju koju je usvojio HNS, a u kojoj se između ostalog predviđa i treći entitet u BiH, Dodik je odgovorio da nije protiv toga, ali da "nema priče o tome da je u trećem entitetu i dio RS".

Osvrćući se na teze o otcjepljenju RS, Dodik je poručio: "Mi nećemo praviti akciju, samo reakciju. Politički ćemo se boriti protiv uzurpacije naših prava. Vratite nam ustavna prava i mi nećemo nigdje ići".

Crkvu u Konjević Polju dislocirati

Odgovorio je i na pitanje o provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević-Polju.

Dodik je poručio da crkvu ne treba rušiti, nego dislocirati, te da postoji saglasnost vladike o tome.

"Zalažem se da se operativno dogovori na koji način treba da se izmjesti crkva. Za to sam pet godina unazad, preferiram taj stav i mislim da se ta priča treba završiti", rekao je između ostalog Dodik.

