Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Bosne i Hercegovine Staša Košarac apelovao je na bošnjačke političare da prestanu sa pokušajima uslovljanja konstituisanja vlasti.

Staša Košarac / 24sata.info

Komentarišući činjenicu da je prošla godina od opštih izbora, a da vlast na nivou BiH još nije formirana, Košarac je rekao da je na političkoj sceni BiH vidljivo da se želi ignorisati izborna volja građana entiteta Republika Srpska. On je kazao da bošnjačka komponenta uslovljava konstituisanje vlasti i implementaciju izbornih rezultata sa nepostojećim uslovima u vezi sa Godišnjim nacionalnim programom.



Ističući da je mnogo truda uloženo da se implementiraju izborni rezultati, Košarac je podsjetio da je do zastoja došlo i u Federaciji BiH.



"To potvrđuje činjenica da ni federalna Vlada nije konstituisana, odnosno da nije izabrana nova struktura vlasti, a da pri tome ANP nije uslov", kazao je on.



Košarac je ocijenio da se "pokušava nastaviti sa politikama koje su bile primjetne prethodnih pet godina", a to je da se "ignoriše volja birača i stavovi institucija Republike Srpske".



"Odnose dodatno komplikuje i želja da se umanji ustavna kompentencija nadležnosti Republike Srpske u domenu legitimnog predstavljanja", rekao je on i dodao da su izborni pobjednici iz Republike Srpske - SNSD i koalicioni partneri odmah bili spremni za konstituisanje vlasti.



"I danas smo spremni da uđemo u konstituisanje vlasti u skladu sa izbornim rezultatom, ne osporavajući izbornu volju birača Bošnjaka, niti Hrvata. Apelujemo da Bošnjaci prestanu sa neuspješnim pokušajima bilo kakvog uslovljanja oko konstituisanja vlasti", poručio je Košarac.



On kaže da SNSD nije opterećen time da li će biti dio stukture Savjeta ministara ili ne, ali da će i te kako biti politički oprezni i u skladu sa Ustavom i zakonima braniti fundamentalne političke interese Republike Srpske i njen ustavni kapacitet.





(24sata.info)