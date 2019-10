Uz prisustvo predsjednika Platforme za progres, Mirsada Hadžikadića, uspostavljena je i mostarska organizacija ove političke opcije.

Foto: Klix.ba

Ovom prilikom Hadžikadić je kazao da je njihova glavna poruka svo ovo vrijeme da je neophodan novi sistem vrijednosti, da postoje rješenja za sve, ali je pitanje da li imamo volje.



"Želim da ljudi krenu razmišljati za sebe, a da ne dopuste nekom drugom da to radi za njih. Kad to počnu da rade vidjeće da su vođeni u pogrešnom smjeru. Mi sad nemamo rješenje za Mostar jer ljudi koji su podijeljeni na dvije strane ne vode da dugoročno to nije u njihovom interesu", izjavio je on.



Nastavio je kako je problem baš u volji, jer da ljudi žele dobro već bi postojalo rješenje i za Mostar i za državu Bosnu i Hercegovinu.







Hadžikadić je kazao kako postoji i ozbiljna opsnost da njegova stranka bude etiketirana kao bošnjačka, ali da postoje mnogi koji nisu Bošnjaci koji su članoci, ali se ne smiju javno pojaviti da ne budu etiketirani kao izdajnici.



"Kažu, za vas ćemo glasati, ali nemojte molim vas javno", zaključio je Hadžikadić.



U svom obraćanju prisutnima, koordinator Platforme za progres regije Neretva Edin Batlak, osvrnuo se i na stanje u Mostaru, rekavši kako je uređenje grada Mostara paradigma za uređenje BiH.







"Mostar mora biti uređen kao kosmopolitski grad, a ne kao grad u kome će jedni dominirati, drugi se getoizirati”, kazao je Batlak i podsjetio da je Mostar u Dejtonu dobio svoje posebno mjesto, upravo zbog svoje specifičnosti", naveo je Batlak.



Osnivačkoj skupštini Platforme za progres u Mostaru prisustvovao je veliki broj članova i simpatizera te brojni gosti iz javnog života.



(Klix.ba)