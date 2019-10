Javna preduzeća kojima upravlja Vlada Republike Srpske (RS) u prethodnih pet godina su u budžet tog bh.entiteta uplatila putem dividendi oko 106,5 miliona, što, po ocjeni opozicije, malo i govori o njihovom lošem radu.

Jelena Trivić / 24sata.info

Najveći uplaćeni iznos bio je lani i to oko 33,2 miliona KM.



Po podacima entitetskog Ministarstva finansija, najviše su uplatili fondovi pod upravom Investiciono-razvojne banke RS (28,5 miliona KM), Penzijski rezervni fond 4,6 miliona, a „Gas-res“ svega 88.317 KM.



U 2017. po osnovu dividende uplaćeno je za deset miliona KM manje ili 23,8 miliona, od čega najviše fondovi u sastavu IRB-a, 15 miliona KM, zatim Penzijski rezervni fond 4,4 miliona, te „Autoputevi“ 4.067.289 KM.



Tokom 2016. po istom osnovu uplaćena su 22,7 miliona, a 2014.godine 26,7 miliona KM i to sav iznos od „Elektroprivrede RS“.



Ministarstvo finansija RS-a je ove podatke dostavilo na pitanje poslanice Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Jelene Trivić, koja je upozorila da je to veoma mali iznos.



-Toliko, pa i više od tog iznosa, iz budžeta RS je dato samo za Željeznice RS kroz subvencije, a da ne pričamo o drugim dubiozama koje se pokrivaju iz budžeta –rekla je ona.



Smatra da to pokazuje da nema ništa od onoga što je premijer RS Radovan Višković istakao u svom ekspozeu, da će javna preduzeća doprinositi punjenju budžeta.



-Ona su i dalje samo potrošači sredstava poreskih obveznika u RS – rekla je Trivić.



Izdvojila je kao pozitivan primjer Penzijski rezervni fond, koji godišnje uplati od četiri do šest miliona KM, što je za njih jako velika suma.



-To znači da se, dobrim upravljanjem može doprinositi ekonomskom razvoju RS, ali to ne radi ni jedno veliko javno preduzeće, potput 'Elektroprivrede', 'Šuma', 'Puteva', 'Autoputeva', 'Voda', koji raspolažu ogromnim prirodnim bogatstvom RS, ali ne ostvaruju dobit. To je katastrofalno stanje, koje traje godina i ne vidim u ovoj vladi spremnost da to mijenja – rekla je poslanica PDP-a.





