Iznesena teza u saopštenju ruske ambasade kako je jedan narod u BiH protiv NATO-a protivi se zdravorazumskoj logici, ocijenio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić.

Željko Komšić / 24sata.info

- Koliko možemo da shvatimo iz saopštenja očigledno je da se misli na srpski narod u BiH. Da je ovo potpuno pogrešna logika kojom se vodi ruska ambasada najbolje pokazuju pogubne statistike o odlasku ne smo više mladih ljudi nego i cijelih porodica iz BiH pa samim tim i iz RS-a - kaže Komšić



On u izjavi za Fenu navodi da svi ti ljudi koji napuštaju BiH, između ostalog i zbog stalnog osjećaja nesigurnosti i neizvjesnosti a kojeg sigurno ne bi bilo da je BiH vec u NATO-u, odlaze u najvećem mogućem broju upravo u zemlje NATO-a.



- Da ljudi iz RS-a imaju negativan stav prema NATO-u vjerovatno bi birali neke druge zemlje a ne upravo zemlje članice NATO-a kada odlučuju da napuste svoju domovinu i nastave život na nekom sigurnijem mjestu za njih i njihove porodice. Dakle, ljudi u BiH uključujući RS, nemaju ništa protiv NATO-a. Protiv NATO-a jeste Milorad Dodik, iz nekih njemu poznatih razloga kao i možda uzak krug njemu bliskih ljudi - rekao je Komšić.



Po njegovim riječima, to nema nikakve veze sa elementarnom potrebom ljudi u BiH za sigurnošću, stabilnošću, bilo kakvom izvjesnošću...



- To važi kako za nas u Sarajevu, Mostaru, Travniku, Bihaću, Tuzli, ali i za naše ljude, zemljake, u Banja Luci, Trebinju, Lukavici, Doboju, Bijeljini... Dakle, dragi naši prijatelji iz ambasade velike i prijateljske Rusije, ako nam želite dobro kao što kazete, bilo bi dobro da se nastavite držati onoga sto je u jednoj ranijih posjeta rekao i gospodin Lavrov, ministar vanjskih poslova Rusije da “Rusija jeste načelno protiv proširenja NATO-a, ali ako je NATO izbor nas u BiH, Rusija će to poštovati - zaključio je Komšić.





(FENA)