Ako počne nepoštivanje nekih odluka, onda ćemo ponovo ući u fazu u kojoj smo bili krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog vijeka.

Foto: 24sata.info

Ući ćemo u fazu velikog političkog sukoba”, tvrdi u intervjuu za “Jedan”počasni predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP) i bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.

Godišnji nacionalni program (ANP) treba aktivirati i poslati, ali uz uvjet.

“Ako je iko gurao NATO, onda je to Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Sve ključne odluke su radili. Ako Dodik ozbiljno misli to da zaustavi, onda Predsjedništvo BiH mora donijeti novu odluku. Mislim da za to nema uvjeta i da je ovo bespotrebno iscrpljivanje. Godišnji nacionalni program (ANP) treba poslati i ući u sljedeći stepen saradnje s NATO-om, ali jasno reći da to ne znači članstvo, što su oni i rekli. Ali i napisati da se zna da će se o članstvu odlučivati samo ako zemlje u regionu budu članice NATO-a”, smatra počasni predsjednik PDP-a.

Ivanić ne vidi “nijednu političku ličnost na nivou BiH koja je u aktivnoj ulozi, a koja je spremna da radi na kompromisu”. Tvrdi da, ako i dođe do usaglašavanja stavova oko ANP-a, teško da će vlast biti brzo formirana.

“Mene više brine onaj stav koji je izrečen na početku razgovora da su SNSD i HDZ rekli da je njima partner samo SDA i da oni ne žele biti, ja sam to tako shvatio, u istoj većini s gospodinom Željkom Komšićem (DF). Tako da će gospodin Izetbegović pregovarati s gospodinom Komšićem, pa će oni sa Izetbegovićem dogovarati većinu. To je vjerovatno pokušaj HDZ-a da svede DF samo na bošnjačku strukturu. Ne vjerujem da to DF može prihvatiti. S druge strane, prihvatanje gospodina Komšića kao ravnopravnog partnera znači potpunu legitimizaciju te političke strukture koju HDZ, zbog svog stava, ne znam da li može prihvatiti, jer onda otpadaju svi prigovori koje je HDZ formulisao na način izbora”, kaže počasni predsjednik PDP-a.

U intervjuu”Jedan” Mladen Ivanić govori o novom odnosu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema opoziciji u Republici Srpskoj, pojačanom američkom angažmanu na Balkanu, stagnaciji, populizmu i ekstremizmu.

( BHRT)