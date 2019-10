Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da predsjednik SDA "Bakir Izetbegović ne može da postavlja uslove i bira ko će iz Republike Srpske ući u vlast na nivou Bosne i Hercegovine".

Cvijanović je poručila da Izetbegović ne može određivati kakva treba da bude volja birača u RS i koga će oni birati, navodeći da se on pretvara da može da odlučuje o tome ko će biti njegov partner.

"Pogrešna je procjena da SNSD umire od želje da uđe u vlast. SNSD smatra da treba, u skladu sa izbornim rezultatima, da uđe u vlast, ali to ne znači da ulazi u vlast pošto-poto i da prihvata uslove koje ispostavlja Izetbegović. Ko je on i što bi on postavljao uslove nekome iz RS ko će da uđe u vlast", rekla je Cvijanović, koja je predsjednica entiteta Republike Srpske.

Ona je podsjetila da je to Izetbegović uradio nakon opštih izbora 2014. godine, te da to može da se desi jednom.

"Sada je ta politika ogoljena. Kada se to desi drugi put to onda otkriva namjeru i pokazuje način rada. To je njegov način rada, ali mi ga ne prihvatamo. Nećemo da nam on diktira ko su naši politički predstavnici jer BiH nije jedinstvena izborna jedinica za bilo koju funkciju", rekla je Cvijanović i dodala:

"Neko ko je izabran u Federaciji BiH nema ništa sa Republikom Srpskom i ne može da govori ko će biti u vlasti iz RS. Oni bi da biraju onoga ko nema izborni i institucionalni kapacitet jer vole diskonekciju između nivoa BiH i RS i ne žele da tu bude ista vlast. Izetbegović želi da nema te koordinacije, ali mi to ne prihvatamo".

Govoreći o pozivu predstavnicima RS u institucijama Bosne i Hercegovine da napuste pozicije, Cvijanović je rekla da je očito da oni ne smiju da se odluče na taj potez jer se plaše stranaca s obzirom na to da su svjesni da nemaju legitimitet i da je prošla godina od izbora.

"Međunarodna zajednica najviše strahuje da se neko ne povuče jer onda više nema ničega. Oni ne žele da izađu jer je nastavak bitisanja u vlasti nešto iz čega crpe svoje političke ili druge koristi. Oni neće da se povuku jer imaju dogovor sa SDA, a posebno odnos između SDS-a i SDA savršeno funkcioniše. To nema veze sa Poslovnikom i pričom da mogu da dođu Hrvati ili zamjenici ministara da glasaju", istakla je Cvijanović.

Prema njenim riječima, opozicija iz tih razloga relativizuje sastanak lidera parlamentarnih stranaka u RS sa rukovodstvom Srbije.

"Odemo na sastanak svi zajedno i onda neko izađe i kaže pričali smo o važnim temama, kao što i jesmo. Kakva oružja, kakve igrice, kakva traženja, kakvi ratovi? Kakve gluposti mi pravimo od nečega što je važan politički sastanak", rekla je Cvijanović.

Ona je odbacila spekulacije da nije u dobrim odnosima sa Dodikom.

"Uvijek smo bili u dobrim odnosima. Priče o navodnoj svađi su besmislice i to znači da Dodiku dobro ide ovo što radi čim su odlučili da prave te vrste priče. Na to se mnogo ne osvrćem. Dobro radimo, funkcionišemo kao tim i dobro se razumijemo. Nikada u životu ni sa kim nisam imala svađu, a pogotovo sa Dodikom. Svađa ne postoji kao metod u mom funkcionisanju", kaže Cvijanović.

Ona je zaključila da "sarajevski mediji ne mogu da izvještavaju o tome kako ih je Dodik ogolio ili da on blokira formiranje vlasti, pa posežu za navodnim svađama".

