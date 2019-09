"Izazovi Evropske unije i proces proširenja" naziv je dvodnevne međunarodne konferencije otvorene večeras u Sarajevu koju su organizirali Panevropska unija Bosne i Hercegovine i Fondacija "Konrad Adenauer".

Kroz četiri modula Konferencija tematizirat će se proces proširenja Evropske unije i njegove najvažnije implikacije, regionalna saradnja kao i budućnost mladih u Evropskoj uniji.



Predsjednik Paneuropske unije BiH Osman Topčagić naglasio je da se konferencija održava u vrijeme kada je u toku proces formiranja novog saziva Evropske komisije nakon izbora za Evropski parlament održanih u maju, ali i u vrijeme goruće potrebe da se formira vlast u BiH nakon prošlogodišnjih izbora.



- Tražimo način kako da sve ono što postoji kao dobra praksa u EU koristimo, prenesemo i pokrenemo proces koji je podržan od svih političkih aktera, ali stoji kao talac partikularnih interesa koji se zastupaju u pregovorima o formiranju organa vlasti - pojasnio je.



Predsjednik Međunarodne paneuropske unije Alain Terrenoire napomenuo je da se ova organizacija zalaže za to da sve zemlje Evrope budu dio jedne porodice odnosno, dodao je, ne postoji Panevropa ukoliko sve zemlje uključujući i jugoistok kontinenta ne budu dio porodice.



Istaknuo je da ako sve zemlje, uključujući i jugoistok Evrope i BiH, budu dio Evropske unije tada će se moći reći da postoji panevropa s vanjskim granicama.



On se, kaže, zalaže za okupljanje zemalja, ali kriteriju za to su teški posebno u aktuelnom političkom trenutku, jer postoji neophodnost da se Evropa afirmira unutar sebe, ali i za ostatak svijeta zbog čega je potrebno iz slabe preći u jaku Evropu što je oduvijek i bila ambicija Panevropske unije.



Zamjenik šefa Odjela za europsku i međunarodnu suradnju Fondacije "Konrad Adenauer" Peter Fischer-Bollin podvukao je da su težnje ove fondacije osiguranje slobode, mira i blagostanja, podsjećajući da se više puta kroz historiju potvrdilo da je to moguće samo kroz saradnju.



- To nam je pomoglo u Drugom svjetskom ratu kao državi koja je započela i izgubila taj rat kako bismo se izdigli iznad toga i obnovili Njemačku, a to nam je pomoglo i prije 30 godina kada je pao Berlinski zid da se ujedinimo - dodao je.



Poručio je da se ključne odluke za BiH ne donose ni u Berlinu niti u Briselu nego u BiH zbog čega je važno da bh. političke elite naprave iskorak.



Na ovom skupu najavljeno je učešće brojnih predstavnika bh. i evropskih institucija, stručnjaka iz oblasti evropskih integracija te predstavnika panevropskih organizacija iz cijele Evrope.





