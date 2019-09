Federalni premijer Fadil Novalić još jednom je podsjetio javnost na svoju jučerašnju izjavu vezanu za bivšeg savjetnika Muhameda Gurbetu kojeg je sam razriješio.

Fadil Novalić / 24sata.info

Naglasio je da je Gurbeta u zvaničnoj dokumentaciji dostavio Uvjerenje Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 Kr 10767 19 u kojem je, između ostalog, napisano i da protiv Muhameda Gurbete "pred sudovima na području Bosne i Hercegovine nije podignuta optužnica koja je stupila na pravnu snagu, odnosno da nije potvrđena optužnica, a niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo sa propisanom kaznom zatvora do 5 (pet) godina ili novčanom kaznom kao glavnom kaznom".



Novalić je dodao da Vlada Federacije BiH nema ovlaštenja za provjeru sudskih akata.



- Muhamed Gurbeta od jučer nije savjetnik u Uredu premijera, jer sam ga razriješio. Uradio sam to odmah po saznanjima koje sam dobio od javnosti. Za mene je to završeno. O tome se više neću oglašavati u javnosti - istakao je Novalić, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.





(FENA)