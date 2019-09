Potpredsjednik SDP-a BiH Vojin Mijatović najavio je danas da će na sjednici Predsjedništva BiH zatražiti ostavke odgovornih za imenovanje Envera Zornića na mjesto direktora javnog preduzeća Toplane Sarajevo.

Vojin Mijatović / 24sata.info

"Ratni zločinci iz sva tri naroda u BiH, niti mogu, niti smiju učestvovati u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini, a kamoli obavljati javne funkcije. Ukoliko su navodi koji su se pojavili u medijima tačni, smatram da je ovim žestoko narušen ugled SDP BiH kao nikada do sada, te da se ovim činom koji je žestok propust Kantonalne organizacije SDP BIH Sarajevo, dovelo do neprocenjive štete po ideju socijaldemokratije i same partije.



"Javno se želim ograditi od ovog sramotnog čina, te želim obavijestiti javnost da ukoliko se potvrde navodi iz medija, tražim smjenu Zornića, promptno isključenje iz SDP BiH, te ostavke svih odgovornih u Kantonalnoj organizaciji koji su učestvovali u odluci oko imenovanja istog.



Za utorak je zakazana sjednica Predsjedništva SDP BiH na kojoj ću i zvanično uputiti zahtjev za gore navedeno. U svoje lično ime i ime SDP BiH želim se izviniti javnosti zbog svega što je ovakva odluka proizvela", naveo je Mjatović.



Podsjećamo, Enver Zornić je na prijedlog SDP-a, uz prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo početkom septembra imenovan za direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo.



Zornić je prema presudi Okružnog vojnog suda u Sarajevu od 3. avgusta 1993. godine osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od deset godina i dva mjeseca" zbog toga što je, sa svojim pomagačima, "počinio krivično djelo ubistvo iz člana 36 stav 2 tačka 6 Krivičnog zakona Republike BiH".



Pored Mijatovića oglasila se i potpredsjednica SDP-a BiH Lana Prlić, koja je također osudila Zornićevo imenovanje, te je najavila da će zatražiti ostavke odgovornih.







