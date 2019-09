Predsjednik Vlade RS Radovan Višković rekao je danas da je avion Vlade RS prizemljen prije dva mjeseca na osnovu međunarodnog naloga, te da je zbog visokih troškova njegovog obaveznog remonta i iznajmljivanja nove letjelice donesena odluka da bude kupljen novi.

"Nema tu nikakvih tajni. Prije dva mjeseca, kada je pokrenuta procedura za kupovinu novog aviona, naš je bio prizemljen kao i svi avioni te vrste u svijetu. To nije učinjeno zbog kvara na našem avionu, nego zbog kvara koji se pojavio na takvoj vrsti letjelica negdje u svijetu te je došao nalog da sve 'cesne' tog tipa budu prizemljene", pojasnio je Višković.



On je novinarima u Banjaluci rekao da avion Vlade Republike Srpske skoro dva mjeseca nije letio zbog čega je iznamljivan tuđi avion, što je proizvelo velike troškove.



"Ne znajući kada ćemo ponovo dobiti dozvolu za let našeg aviona, koja može biti uskraćena kada god neko drugi donese odluku, odlučili smo da razmotrimo mogućnost nabavke novog aviona po sistemu 'staro za novo'. Nismo bili zadovoljni procjenom vrijednosti našeg aviona koju su obavili ljudi iz 'Cesne', donijeli smo odluku da nabavimo novi avion i da kompletan iznos finansiramo iz budžeta Srpske", istakao je Višković.



Prema njegovim riječima, stari avion će poslije isporuke novog biti prodat na licitaciji, jer je procijenjeno da će se na taj način dobiti mnogo više novca nego da da je donesena odluka zamjene starog uz doplatu.



"Sve je urađeno po ekonomskim standardima. Iduće godine ističe garantni rok za naš avion i on bi morao ići na redovan servis koji uključuje i remont oba motora, a to bi koštalo više od milion i po evra. Kada se saberu troškovi remonta i koliko košta stari avion donijeli smo odluku da uz doplatu, koja nije ni beznačajna, ali ni velika, možemo da dobijemo novi avion i time smanjimo troškove za Republiku Srpsku", pojasnio je Višković.





