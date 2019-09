Britanski ambassador u BiH Matthew Field u intervju za Glas Amerike kaže da, kada se razgovara o NATO-u i ANP-u, ne treba zaboraviti da je to dokument o tehničkoj saradnji.

- To nije članstvo u NATO-u. NATO članstvo bi bila odluka, nakon vjerovatno dugog procesa reformi, koju bi narod BiH trebao donijeti. Ovo je nastavak saradnje s NATO-om na pravi način. Taj korak ide u korist svih - šalje dobru poruku međunarodnim investitorima koji su zainteresovani za BiH, nadopunjuje put prema EU i mislim da je ispravna stvar da zemlja nastavi saradnju s NATO-om, ali to zahtijeva pronalazak praktičnog načina kako to postići i poštivanje postojećih odluka, kaže Field.



On je rekao i kako je međunarodna podrška važna, ali da ne može međunarodna zajednica voditi ovu zemlju ili preuzeti odgovornost od postojećih administracija i vlada.



- Dakle, mi smo tu da pomognemo. Trebamo ponekad pružati pritisak i dopuniti glas građana, ali ja sam britanski ambasador. Ne mogu glasati. Ovo nisu moji izabrani predstavnici i mislim da bi građani od njih trebali najviše tražiti, kaže Field i dodaj:



- Samo da dam primjer vrste neuspjeha koji ovdje postane normalan: U Mostaru nismo imali lokalne izbore već 11 godina. To je apsolutni demokratski neuspjeh najosnovnije vrste, a ovo je zemlja koja želi da uđe u EU, i grad koji želi biti evropski grad kulture. Za početak, potrebni su izbori iduće godine u Mostaru kako bi se omogućilo građanima da biraju vladu. To je osnovni korak. Apsolutno sam svjestan izazova i ne vjerujem da će se išta dogoditi ako budemo samo sjedili i nadali se najboljem ishodu.



