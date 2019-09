Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je u Beogradu kako je deklaracija SDA antisrpska i antidejtonsku te da je kao takvu odbacuje.

Foto: Tanjug

Dodik je to izjavio nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandar Vučić te premijerkom Srbije Anom Brnabić, kojem su nazočili i predstavnici ostalih političkih stranaka iz Republike Srpske (RS).



- Deklaracija SDA nije interni dokument jedne partije, već općeprihvaćeni dokument bošnjačkih stranaka usmjeren ka rušenju Republike Srpske. Mi smo to tako razumjeli i pokušavamo izgraditi zajednički koncenzus u RS kako bismo mogli odgovoriti na taj dokument - kazao je Dodik.



Dodao je kako je cilj bošnjačkih političkih stranaka da nema Republike Srpske i Srba u Bosni i Hercegovini.



- Trebamo očuvati stabilnost i mir, vratiti se dijalogu – to nije sporno. Trebamo se vratiti Daytonskom sporazumu, a to podrazumijeva da SDA kao najvažnija politička partija kod Bošnjaka mora povući svi te dokumente - poručio je predsjednik SNDS-a.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je kako neće posebno komentirati deklaraciju SDA, istaknuvši da je dovoljan komentar to što su se svi predstavnici političkih stranaka sa sjedištem u RS-u jednoglasno usprotivili tom dokumentu.



Vučić je pozvao na suzdržanost u reakcijama i smirivanje tenzija.



- Mi pozivamo i predsjednik Dodika i predsjednicu Cvijanović, kao i sve ove ljude iz RS-a da pokažu punu uzdržanost, da ne reagiraju naglo, da djeluju u interesu RS-a, Srbije i Bosne i Hercegovine. Trebamo dati sve od sebe da se sačuva mir i stabilnost. Bilo kakav sukob značio bi ekonomski krah i ekonomski kraj za sve nas, kraj dobre budućnosti za sve nas - izjavio je Vućić.



Po njegovim riječima, pozicija Srbije prema Bosni i Hercegovine je nepromijenjena i principijelna.



- Taj stav je postojanje jedne države Bosne i Hercegovine, dva entiteta – Republike Srpske i Federacije BiH sa svim njihovim nadležnostima, i dogovor tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka. Daytonski mirovni sporazum može se mijenjati samo dogovorom sva tri naroda, a ne nametanjem volje jednog naroda drugim narodima - zaključio je predsjednik Srbije.





(FENA)