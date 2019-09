Milorad Dodik izjavio je da je "deklaracija SDA Bakira Izetbegovića poziv na definitivni raspad BiH iza koga stoje bošnjačke stranke" i da će, ukoliko je pokušaju sprovesti u praksi, odgovor biti aktivacija i afirmacija prava na samoopredjeljenje Republike Srpske.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je za portal Srba iz Makedonije "srbi.mk" rekao da je ova deklaracija, usvojena prošlog vikenda na Kongresu SDA, "modifikovana verzija Islamske deklaracije Alije Izetbegovića prilagođena današnjih političkim uslovima".



"To nije deklaracija SDA, već muslimanska deklaracija. Sve političke partije, nevladine organizacije i udruženja, svi stoje iza toga i žele da nestane Republika Srpska. Ako neko misli da ne treba da bude Republika Srpska, a oni misle, onda je sasvim logično da RS mora graditi svoj put. On je jedino moguć da se proglasi nezavisnost i ujedinjenje sa Srbijom", rekao je Dodik za Televiziju Prva.



Dodik je kazao da u BiH više nije moguć rat, ali da je "moguća odluka o samostalnosti Republike Srpske".



On je izjavio da realizacijom ovog programa "Bošnjaci žele da uspostave dominaciju u cijeloj BiH, formiraju republiku i na taj način eliminišu ustavni princip na kojem se temelji današnja BiH - dva entiteta i tri naroda".



"Nama su jasno poslali poruku da mi nismo dobrodošli u BiH ali u takvoj, njihovoj BiH ni mi nećemo da budemo", rekao je Dodik.



Poručio je i da će SNSD kao odgovorna politička stranka pokušavati da sačuvaju mir i održivost postojećih međunarodnih dogovora.



"Ali, ako muslimanske stranke pokušaju da ovu deklaraciju sprovedu u praksi, naš odgovor će biti aktivacija i afirmacija prava na samoopredjeljenje Republike Srpske. Međunarodni pakt o ljudskim pravima i slobodama sastavni je dio ustava BiH i u njemu stoji da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje", istakao je Dodik.



Govoreći o jedinstvu Srba u regionu, Dodik, koji je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kreator nacionalnog, političkog i zajedničkog djelovanja svih relevantnih političkih snaga Srba u regionu, kaže da je mnogo energije uloženo da se uspostavi zajednička politika.



On je naveo da je iz Makedonije uključena Demokratska partija Srba u Makedoniji, te istakao saradnju koju ima sa liderom srpskog naroda u Makedoniji Ivanom Stoilkovićem i izrazio nadu da će se još intenzivnije nastaviti u narednom periodu.



"Iskreno se nadam skorašnjem povratku na vlast Demokratske partije Srba kako bi mogli da ostvarimo sve naše obećane projekte i da u realizaciji takvih projekata uključimo i Srbiju koja izuzetno pomaže našem narodu ovde u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.





(24sata.info)