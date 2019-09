Delegat u Domu naroda PS BiH i potpredsjednik SDP BiH dr. Denisa Bećirovića reagirao je povodom, kako navodi, nastavka velikosrpske politike predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Denis Bećirović / 24sata.info

Reakciju prenosimo u nastavku:



- Današnji sastanak predsjednika srpskih parlamentarnih stranaka iz bh. entiteta RS u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o “važnim nacionalnim pitanjima” samo je još jedna u nizu potvrda da Vučić nije odustao od pogubne velikosrpske politike. Sazivanje dijela srpskih političkih zvaničnika iz drugih nezavisnih i suverenih država tako često nije radio ni režim Slobodana Miloševića za vrijeme vođenja agresorskih ratova protiv susjednih država. Očigledno, Vučić je odlučio da nadmaši i samog Miloševića.



Glavni grad građana i naroda u Bosni i Hercegovini je Sarajevo, a ne Beograd. Kada to Vučić istinski shvati i prihvati onda će i prestati njegovo neovlašteno sazivanje dijela srpskih zvaničnika na učestale političke raporte u Beograd.



Krajnje je vrijeme da međunarodni i domaći zvaničnici upozore Vučića da se treba prestati ponašati kao predsjednik velike Srbije, kao i da se zauvijek pomiri s činjenicom da neće biti stvaranja velike Srbije na račun nijednog centimetra države Bosne i Hercegovine.



Nikada!



Zato Vučić treba prestati neovlašteno sazivati političke zvaničnike iz pojedinih dijelova drugih međunarodno priznatih država u Beograd i glumiti lažnog mirotvroca na način kako to niko u Evropi ne radi u XXI. stoljeću. Kao zagovornik velikosrpstva, i u ratu, i u miru, on bi trebao prestati igrati na opasnu kartu obmana, podvala i podrivanja države Bosne i Hercegovine. Također, Vučić bi trebao, napokon, prestati biti političar koji želi političko licemjerje prometnuti u konstruktivnu politiku.



Budućnost države Bosne i Hercegovine, mir, stabilnost i napredak nikada nisu i neće zavisiti od jedne ličnosti, posebno ne od ličnosti Aleksandra Vučića nekada deklariranog četnika a danas lažnog „stabilizatora“ političkih prilika u regionu. Krajnje je vrijeme da Vučić prestane igrati dvostruku igru koja se svodi na to da on svoju retoriku gradi na tobožnjem pomirenju i smirivanju tenzija, dok, istovremeno, svojom stvarnom politikom podiže tenzije, podriva suverenitet susjednih država i raspiruje negativnu energiju u cijelom regionu.



Kao što je nekada Slobodan Milošević koji se zapadnoj javnosti predstavljao kao mirotvorac i demokrata (u trenutku kada je projekat Srpske akademije nauka i umjetnosti bio u fazi realizacije a Milošević njegov izvođač radova) koristio Šešelja i Vučića tokom 90-ih godina XX. stoljeća, tako danas i Aleksandar Vučić u svojoj „pomiriteljskoj“ politici koristi političke marionete poput Dodika i njemu sličnih političara.



Vučić bi trebao shvatiti da opasni tekstovi Memoranduma SANU I, Memoranduma SANU II nisu siguran i pametan putokaz za budućnost. To je putokaz za novu destabilizaciju i nesreću. Zato bi bilo dobro da Vučić zaboravi memorandume i odbaci neostvarive velikodržavne planove!



Vučić mora prestati riječima podržavati, a djelima potkopavati državu Bosnu i Hercegovinu i unositi razdor i nemir među bosanskohercegovačke građane i narode!



Neka to učini zbog sigurnije i bolje budućnosti Bosne i Hercegovine i Srbije.





