Generalni sekretar Stranke demokratske akcije (SDA) Halid Genjac uputio je pismo ambasadorima država članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini u vezi sa, kako je naveo,propagandnom kampanjom pokrenutom proteklih dana iz entiteta RS i Srbije, povodom usvajanja Programske deklaracije SDA usvojene na 7. kongresu 14. septembra u Sarajevu.

Halid Genjac / 24sata.info

Iako za to ne postoji apsolutno nijedan argument, naveo je Genjac, Deklaracija se želi predstaviti kao antidejtonsko djelovanje, pa čak i prijetnja za stabilnost i mir.



- Cilj takve propagande i političkog pritiska je da se zamjenom teza SDA optuži za ono što rade upravo političke snage koji nas optužuju za antidejtonsko djelovanje - poručio je.



Po njegovim riječima, Deklaracija promovira identične odredbe o ustavnim reformama kao i programske deklaracije usvojene na ranijim kongresima (2015., 2009., itd).



Programska deklaracija SDA, dodao je, zagovara legitiman cilj – reformu Ustava Bosne i Hercegovine s ciljem osiguranja ravnopravnosti za sve građane Bosne i Hercegovine kroz punu implementaciju Evropske konvencije o ljudskim pravima. To je na koncu i obaveza svih u BiH, a na temelju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Mišljenja Evropske komisije o podnesenom zahtjevu BiH za članstvo u EU.



- Dakle, SDA nikome ne prijeti, ne misli kršiti postojeći Ustav, niti misli do svog legitimnog cilja (Republike Bosne i Hercegovine, države ravnopravnih građana) doći jednostranim i nelegalnim potezima. Važeći Ustav BiH nalaže da je za ustavnu reformu potrebna dvotrećinska i entitetska većina u Parlamentarnoj skupštini BiH. Jedini način za promjenu uređenja BiH je, dakle, politički dijalog i konsenzus predstavnika svih naroda i građana kako je to i navedeno u preambuli Deklaracije. SDA ostaje čvrsto posvećena poštivanju postojećeg Ustava i zakona sve dok konsenzusom ne dođe do njihovih izmjena. To smo pokazali i u proteklom periodu našom principijelnom opredijeljenošću za poštivanje vladavine prava. Poštivanje Ustava i zakona predstavlja i temelj naše pozicije kada je u pitanju formiranje vlasti. Ukoliko bismo odustali od zakonskih obaveza po pitanju ANP-a, to bi značilo da se zakoni i odluke institucija u ovoj zemlji ne moraju poštovati ili da se mogu poštovati selektivno – onako kako kome odgovara. Uslijedila bi potpuna destabilizacija i slobodno se može reći anarhija, jer bismo na koncu imali formirane institucije vlasti čije bi odluke ubuduće bile neobavezujuće - naveo je Genjac.



Nasuprot ovoj opredjeljenosti za poštivanje Ustava i svih zakona, on kaže da stoje političke snage predvođene predsjednikom SNSD-a, koje već duže od deceniju uporno i sistematično podrivaju Dejtonski mirovni sporazum.



- Još od propasti Aprilskog paketa ustavnih reformi, Milorad Dodik, u koordinaciji sa centrima moći izvan BiH, intenzivira separatističku politiku koja prijeti potkopavanjem mira i stabilnosti ne samo u BiH, nego i u cijeloj regiji. Već duže od deceniju Dodik na dnevnoj bazi vrijeđa državu BiH, nazivajući je propalom, nemogućom, truhlom, prijeti referendumima o otcjepljenju, javno zagovara pripajanje entiteta RS Srbiji. Pokušava volju entiteta nametnuti državi u oblastima za koje država ima isključivu nadležnost. Istovremeno Bošnjacima uskraćuje Ustavom zagarantovano pravo na bosanski jezik, vrijeđa bošnjačke povratnike nazivajući ih „okupatorima Podrinja“. Dodikovih uvreda nisu pošteđeni ni Visoki predstavnik, kao ni ambasadori (SAD, Njemačka…). Uz sve to, Dodik konstatntno negira genocid i presude međunarodnih sudova, dodjeljuje odlikovanja presuđenim ratnim zločincima. Po jednom od njih, Radovanu Karadžiću, nazvan je studentski dom na Palama. Sada ponovo prijeti jednostranim vraćanjem nadležnosti države na entitete i atakom na Oružane snage BiH, Upravu za indirektno oporezivanje i pravosudne institucije - napisao je Genjac.



Ocijenio je da je vrijeme da se navedeno prestane tretirati kao pojedinačni, nepovezani incidenti, nego kao sistematsko provođenje ranije utvrđenih politika, očigledno koordiniranih sa centrima izvan BiH.



- Koristim ovu priliku da vas podsjetim na Deklaraciju sa 5. sabora Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) održanog 2015. godine, u kojoj je kao cilj proklamirano otcjepljenje bh. entiteta RS, kao i na deklaraciju srbijanske Srpske napredne stranke (SNS) iz 2013., u kojoj je kao cilj naveden pripajanje bh. entiteta RS susjednoj Republici Srbiji. Želim vam skrenuti pažnju i na indikativne reakcije iz Republike Srbije, koja je kao zaraćena strana (pravna nasljednica SR Jugoslavije) potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zvaničnici Srbije neodmjereno reaguju na Deklaraciju SDA i navodno ugrožavanje Dejtonskog sporazuma. Istovremeno, u slučajevima kada je Dejtonski mirovni sporazum zaista i narušavan jednostranim postupcima iz entiteta RS, na koje već godinama upozorava i Vijeće za implementaciju mira, iz Srbije izostaju reakcije i osude. Naprotiv, vrlo često se politika Milorada Dodika direktno ili prešutno odobrava i daje joj se podrška - zaključio je Halid Genjac, generalni sekretar SDA.





(FENA)