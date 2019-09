Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ponovio je i večeras da se pitanje dostavljanje Godišnjeg nacionalnog plana (ANP), koje je tehničko pitanje, koristi kao zaustavljanje puta BiH ka članstvu u Sjevernoatlantskom savezu (NATO).

Gostujući u Dnevniku D Federalne televizije Komšić se osvrnuo na nedavno usvojenu Deklaraciju Stranke demokratske akcije (SDA) na koju su reagirali i međunarodni dužnosnici jasno kazavši da se politički ciljevi iz tog dokumenta nikako ne mogu dovoditi u istu ravan s najavama o odcjepljenju.



Budući da su visoki dužnosnici iz regije reagirali na tu deklaraciju, Komšić je kazao da su stalno prisutni pokušaji zvaničnog Zagreba i Beograda u miješanje u unutrašnje stvari BiH, što je po njemu pogrešno.



- O sudbini Bosne i Hercegovine odlučivat će se u Bosni i Hercegovini, a oni koji nam žele dobro trebali bi se skloniti i pustiti nas na miru i mi ćemo se dogovoriti - istaknuo je Komšić.



Govoreći o potrebi izmjena Izbornog zakona napomenuo je da će do toga morati doći kako bi se uskladio s presudama Evropskog suda za ljudska prava, no kada je u pitanju institut prijevremenih izbora i raspuštanje parlamenta, Komšić smatra da je to krupno pitanje raspuštanja parlamenta potrebno riješiti u Ustavu.



Budući da je za sutra, 20. septembra, zakazana sjednica Predsjedništva BiH, Komšić je istaknuo da se radi o redovnoj sjednici na kojoj će se razmatrati usvajanje međunarodnih sporazuma i ugovora.



