Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, kazao je danas u Sarajevu da će se odazvati pozivu Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije za sastanak sa parlamentarnim strankama iz RS.

Mirko Šarović / 24sata.info

"Ne znam o čemu će se razgovarati i šta je tema razgovora. Svakako ću otići jer to je poziv predsjednika susjedne države. Vidjećemo o čemu će se razgovarati u Beogradu", kazao je Šarović.



Na pitanje kako komentariše izjavu Dragana Mektića, člana SDS-a, koji je kazao da, da je on predsjednik SDS-a, ne bi išao na taj sastanak jer je, kako je rekao, Vučić učinio sve da odmogne SDS-u na prethodnim izborima, Šarović je odgovorio da on ne zna šta bi učinio Mektić, ali da će on otići.



Upitan da prokomentariše izjave nakon neformalnog sastanka najviših funkcionera SNSD-a sa liderima stranaka koje participraju u Vijeću ministara BiH, PDP i SDS-a, Šarović je rekao da ne komentariše neformalne sastanke. Dodao je da takve sastanke sa predstavnicima vlasti u RS ima svakodnevno.



"Što se tiče poziva da izađmo iz Savjeta ministara, SNSD nas stalno na to poziva, naš odgovor je uvijek isti i poznat vam je, mi to nećemo uraditi", kazao Šarović.





(NN)