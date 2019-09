Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je za Glas Amerike da sljedeća kosovska vlada mora da bude spremna da suspenduje tarife, koje su - kako je naveo - “prepreka za nastavak dijaloga” između Beograda i Prištine.

Palmer je dodao da se SAD nadaju da bi Srbija na ukidanje tarifa odgovorila svojim inicijativama, koje bi obuhvatile i potencijalnu suspenziju kampanje za povlačenje priznanja Kosova, a da bi na tim osnovama, dvije strane mogle da se vrate za pregovarački sto u pozitivnoj atmosferi, okrenuti postizanju sporazuma..



“Prva stvar je da sačekamo izbore na Kosovu koji su zakazani za 6. oktobar, poslije čega slijedi proces formiranja vlade", rekao je Palmer u ekskluzivnom razgovoru, poslije povratka iz posjete regionu, tokom koje se sastao sa predstavnicima Beograda i Prištine.



Mi ćemo jasno staviti do znanja da su naša očekivanja da sljedeća Vlada Kosova bude vlada koja je za dijalog, vlada koja je spremna da suspenduje tarife, koje su prepreka nastavku procesa dijaloga, vlada koja je spremna da sastavi pregovarački tim sa snažnim ovlašćenjima i spremna da se angažuje za pregovaračkim stolom sa Srbijom, sa ozbiljnošću u namjeri da postigne sporazum o normalizaciji odnosa. Sjedinjene Države će biti sa njima u svakoj fazi procesa, ali Kosovo mora da preuzme kontrolu nad svojim sudbinom”.



Palmer ističe da bi SAD voljele da sljedeća vlada Kosova prepozna da je sporazum sa Srbijom njen prioritet i da je suspenzija tarifa dio toga. On takođe naglašava da su SAD posvećene postizanju rješenja, koje će na kraju dovesti do integracije Srbije i Kosova u evropsku zajednicu.



„Mi ostajemo posvećeni tome. To je važno za SAD i spremni smo da sarađujemo sa Beogradom, Prištinom, vlastima u Srbiji i na Kosovu, u ostvarenju tog cilja. Mi to ne možemo sami, dvije strane moraju da prevode te napore. Mi želimo rješenje koje je smišljeno lokalno, rješenje koje je dugoročno, koje može da se ’proda’ objema stranama. Rješenje iza kojeg mogu da stanu i SAD i međunarodna zajednica. Mi smo njihovi partneri u ovom procesu, ali oni su ti koji moraju da ga vode“, smatra Palmer.



Specijalni izaslanik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan osvrnuo se i na intenziviranje saradnje između Srbije i kineskog telekomunikacionog giaganta "Huaweija", kojem su američke vlasti otežale uslove poslovanja u SAD zbog moguće opasnosti po nacionalnu bezbjednost.



„Ono što tražimo jeste da se razmotri ukupan uticaj onoga u šta se neka država upušta. Svakako da nešto kao što je telekomunikaciona infrastruktura predstavlja pitanje nacionalne bezbjednosti, koliko god da je pitanje finansijske investicije vlade o kojoj se radi. A da li zaista žele da posluju sa kompanijom koja je demonstrirala da nije bezbjedna. Mi ohrabrujemo Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana da se osiguraju da im prioritet, pored privlačnosti finansijske ponude bude bezbjednost njihove mreže“.



Državni sekretar Mike Pompeo imenovao je Palmera za svog specijalnog izaslanika za Balkan krajem prošlog mjeseca, a on sam smatra da je to nešto što jasno pokazuje posvećenost SAD tom regionu.



„Ja na svoju ulogu gledam tako da sam u poziciji da pomognem državama Zapadnog Balkana da ispune svoje evropske i evroatlantske aspiracije. Nadamo se da će to početi sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, koje treba da dobiju priliku da otvore pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Onda bismo voljeli da vidimo da se Srbija i Kosovo vrate za pregovarački stoi postignu sporazum o normalizaciji odnosa, a naravno, želimo da vidimo da Bosna i Hercegovina nastavi proces reformi i krene dalje na svom putu ka evroatlantskim integracijama“.



U svjetlu imenovanja novog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Roberta O’Briana, umjesto smijenjenog Johna Boltona, Palmer kaže da su State department i Savjet za nacionalnu bezbjednost oduvijek imali blisku saradnju u vezi sa Zapadnim Balkanom, da razumiju stvari na isti način i zajednički oblikuju i sprovode politiku. Isto očekuje i u eri novog savjetnika za nacionalnu bezbjednost.



„Kada govorim u ime vlade SAD, ja ne govorim samo u ime State departmenta. Kao specijalni predstavnik ja ću predstavljati poziciju SAD. To obuhvata i Savjet za nacionalnu bezbjednost, i kancelariju sekretara za odbranu... mi svi zajedno govorimo jedinstvenim glasom u ime američke vlade i o jedinstvenoj politici. Stoga, kada odem na Kosovo, i sastanem se kosovskim zvaničnicima, i govorim u ime SAD, to se podrazumijeva da cijela američka vlada stoji iza svega što ja kažem“.



A kada je riječ o Zapadnom Balkanu, Palmer zaključuje da je dnevni red dugačak, da predstoji mnogo posla, ali da je posvećen bliskoj saradnji i da želi da pomogne zemljama regiona da idu naprijed.





(Glas Amerike)