Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je večeras da je deklaracija SDA usmjerena protiv mira, stabilnosti, dobrih odnosa, koegzistencije, saradnje, kohezije i to ne samo u okviru BiH nego i na širem regionalnom planu.

Željka Cvijanović / 24sata.info

“Deklaracija SDA definitivno zadire u temelje Dejtonskog sporazuma i nudi određena rješenja koja su apsolutno protivna Dejtonskom sporazumu i ustavno-pravnom poretku i sistemu koji je taj sporazum uspostavio. Nije samo zaustavio rat, nego nam je dao i ustav”, rekla je Cvijanovićeva za ATV.



Cvijanovićeva je navela da je ono što je predloženo u deklaraciji SDA suprotno interesima srpskog i hrvatskog naroda, ističući da se tu propagira organizacija BiH koja ne može da zaživi jer za to nema saglasnost u Republici Srpskoj, te pokazuje invazivniji pristup i odnos jednog naroda u odnosu na druga dva, što je neprihvatljivo u BiH.



“SDA namjerno blokira proces implementacije izbornih rezultata i poštovanja izborne volje građana Republike Srpske. Naš stav je da se to ne smije dozvoliti”, poručila je Cvijanovićeva, koja je i predsjednik Republike Srpske.



Ona je rekla da institucije Republike Srpske kao odgovorne moraju da rade sve da bi spriječile nekog da remeti nešto što je sasvim normalan politički proces, te da oni koji mogu da formiraju vlast na nivou BiH i preuzmu na sebe odgovornost.



“SNSD zajedno sa svojom koalicijom traži da se poštuje izborna volja građana i da oni koji su željeli da obezbijede predstavljanje Republike Srpske svojim većinskim glasom imaju to pravo”, istakla je Cvijanovićeva.



Cvijanovićeva je istakla da SDA ne želi istinski suživot sa drugima u BiH, već nameće svoju političku agendu drugima i propagira priču koja ne može uhvatiti korjen u BiH, poput priče o jednom jeziku i identitetu.



Ona je ocijenila da je SDA blokirala cijeli sistem na nivou BiH i omogućila izbornim gubitnicima iz Republike Srpske da ostanu u tehničkom mandatu koji je ravan ničemu.



“U Sarajevu sigurno ne treba da sjede izborni gubitnici iz Republike Srpske koji u skladu sa svojom političkom procjenom smatraju da treba tamo da sjede.



Ne mislim da treba tamo da sjede, jer smo imali izbore i završena je ta priča. Kakav doprinos oni mogu dati građanima u tehničkom mandatu, a pola mandata ne funkcionišu na pravi način”, upitala je Cvijanovićeva.





(24sata.info)