Crnogorski premijer Duško Marković istaknuo je u srijedu kako je važno da Bosna i Hercegovina i Kosovo imaju jasnu europsku i euroatlantsku perspektivu te da će ih Crna Gora podržavati na tom putu.

Foto: 24sata.info

Marković je to izjavio tijekom sastanka s veleposlanicima BiH i Kosova Branimirom Jukićem i Ilberom Hisom.



Kako je priopćeno iz crnogorske Vlade, na sastancima je konstatirano da je od izuzetnog značaja unapređenje infrastrukture, prije svega putne, što je preduvjet za bolje povezivanje država, ali i ubrzani razvoj ekonomija.



"Mi se dobro razumijemo i odlično surađujemo, ali teško dolazimo jedni do drugih. To moramo promijeniti", kazao je predsjednik Vlade Crne Gore.



Veleposlanik Jukić istakao je kako se Crna Gora uvijek ponašala kao iskreni prijatelj BiH i dodao da dvije države imaju oko 60 bilateralnih sporazuma iz različitih oblasti.





(FENA)