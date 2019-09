Potpredsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) i šef poslaničke grupe “Zajedno za BiH” u Narodnoj skupštini RS-a Edin Ramić (SDA) ocijenio je da inicijativa SNSD-a za smjenu potpredsjednika Narodne skupštine RS iz bošnjačkog naroda Senada Bratića, koji je u međuvremenu podnio nepozivu ostavku, pokazuje nemoć SNSD-a da konstruktivno upravlja političkim procesima nakon izbora.

Foto: 24sata.info

Najavio je da će kao predstavnici te stranke na ovom području “zahtjevati od rukovodstva SDA da današnje ponašanje SNSD-a ima u vidu prilikom daljih razgovora, koje traži SNSD, ali ne javno, kako bi se nastavili razgovori o formiranju vlasti na nivou BiH”.



- Inicijativa za smjenu Bratića će doprinjeti tome da kadrovi SNSD-a trpe sankcije zbog stavova predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Postavlja se pitanje da li se preko SDA ili Bratića obračunava s Tegeltijom, Radmanovićem ili nekim drugim potencijalnim ministrima u Vijeću ministara. Očito je da je namjera da se nemogućnost da se aktivno vode politički procesi, pokuša da prevede na neku etničku ravan, sukob naroda na ovom području i da se na tom tragu pokušava tražiti neko srpsko jedinstvo u entitetu RS, te ono prenijelo u Vijeće ministara. Mi nećemo doprinositi tome. Ti sukobi naroda su iza nas – naglasio je Ramić.



Istakao da oni koji su konstruktivni i žele dobro sebi i glasačima, bit će dio vlasti, a oni koji žele rušiti ustavno pravno uređenje i demokratski sistem, ne mogu biti partner SDA.



- U Deklaraciji SDA, koja je usvojena na nedavnom kongresu te stranke, ne sadrži ništa novo u odnosu na 2015. godinu, nakon koje je Senad Bratić također bio potpredsjednik Narodne skupštine RS-a i SNSD također pokušao formirati Vijeće ministara s SDA. Dolazili su nam tada na noge u centralu SDA - rekao je Ramić novinarima u Banjoj Luci.



Deklaracija SDA u dijelu, koji je sporan nekim političkim predstvanicima RS-a, jer, dodao je, tretira teritorijalnu organizaciju, na tragu je Prudskog sporazuma.



Podsjeća da su tada tretirana pitanja teritorijalne organizacije kroz regije, uređenje statusa Brčko Distrikta, popisa i državne imovine, te da ostalo pitanje definisanja teritorijalne organizacije.



- Tada su SDS i još neke stranke bile protiv Prudskog sporazuma i Dodikovog potpisa. Danas je za SNSD nekoliko regija zadiranje u državno uređenje zemlje i on na taj način štiti RS. I to je, nažalost, jedina dosljednost koju ima Dodik. On je poslije svakog dogovora, krenuo da ga ruši..., rekao je Ramić i podsjetio da je Dodik često mijenjao stavove, pa i o ratnim zločincima.



Istakao je da su vladajuće stranke u RS-u podnijele zahtjev za posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a kako bi se smijenio Senad Bratić, koji živi u Bosanskom Novom s porodicom i dio je vlasti s SNSD-om u toj općini sve ove godine, gdje je predsjednik regionalnog odbora SDA.





(FENA)