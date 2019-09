U Banjaluci je u toku sjednica Glavnog odbora SNSD-a na kojoj se razmatra aktuelna politička situacija u BiH.

Foto: Twitter

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u uvodnom izlaganju na sjednici Glavnog odbora SNSD-a osvrnuo se na zaključke koje bi danas Glavni odbor trebao da usvoji, a koji se odnose na jedanaestomjesečnu blokadu političkog Sarajeva u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH.

Posebno se osvrnuo na deklaraciju SDA, koja Srpsku dovodi u situaciju da mora reagovati.

- Nikakva teritorijalna reorganizacija ne može biti na stolu. To je neprihvatljivo i odbacujemo njihove zahtjeve u bilo kom pogledu. Dakle, ova sjednica će povući naše pravo koje se odnosi na pakt o građanskim pravima, a to je pravo na samoopredjeljenje - istakao je on.

Naglasio je da će SNSD u okviru toga razraditi strategiju, ali neće dozovoliti da se ugrozi mir u BiH.

Kao poseban segment je istaksao međunarodni intervencionizam, koji će, prema njegovim riječima, Glavni odbor danas da odbaci.

Podsjetio je da je bivši visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorf rekao da su bonska ovlašćenja u suprotnosti sa Ustavom BiH.

Prethodno je održana i sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a.

Sjednici, između ostalih, prisustvuju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, dosadašnji potpredsjednici Željka Cvijanović, Radovan Višković, Nikola Špirić, Nebojša Radmanović i Marko Vidaković, te generalni sekretar Luka Petrović.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao ranije je da će ova stranka održati sastanak da bi se pripremio kvalitetan odgovor na deklaraciju SDA. Za afirmaciju stavova i mjera tražiće podršku i opozicije u Srpskoj.

- Pokušavam da ubijedim sve političke snage da ih dovedu do toga da imamo jedinstven odgovor. Predložićemo opoziciji da napuste partnerstvo sa SDA - poručio je Dodik.

Potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović izjavio je da je deklaracija SDA još više usložila situaciju u BiH i poručio da će SNSD nastaviti sa sprovođenjem rezolucije NSRS o zaštiti Ustava i vojne neutralnost.

- Zalažemo se za povrat nadležnosti i da ponovo afermišemo pravo na samoopredjeljenje - dodao je on.

O deklaraciji SDA, današnjim zaključcima Glavnog odbora SNSD-a i stavu koji treba da zauzme Narodna skupština, u Laktašima je razgovarano na sastanaku lidera SNSD-a Milorada Dodika, SDS-a Mirka Šarovića i PDP-a Branislava Borenovića, saznaje Srpskainfo.

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević istakao je za Srnu je da će na sjednici biti kompletirano i stranačko rukovodstvo.

Prema njegovim riječima, Glavni odbor, koji broji 500 članova, izabraće pet potpredsjednika i generalnog sekretara stranke.

(RTRS)