Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je kao beznađe činjenicu da vlast na nivou BiH nije formirana ni gotovo godinu dana nakon izbora, naglasivši da se time šalje loša poruka i da su u pozadini svega političke igre.

Željka Cvijanović / 24sata.info

Cvijanovićeva, koja je potpredsjednica SNSD-a, naglasila je da je sve to zašlo u ćorsokak, sasvim bespotrebno i nepromišljeno, vjerovatno sa namjerom uslovljavanja SNSD-a.



- Oni misle da SNSD tako žarko želi da dođe na vlast u Sarajevu da će prihvatiti sve. Ne, nećemo prihvatiti stvari koje nisu u skladu sa Ustavom, stvari koje nisu u skladu sa političkim realnostima i stvari za koje nemamo podršku naroda - rekla je Cvijanovićeva za Euroblic.



Na pitanje da li je moguć dogovor s obzirom na suprotne stavove dva člana Predsjedništva BiH, sa jedne, te stav Milorada Dodika, sa druge strane, Cvijanovićeva je ocijenila da je dogovor moguć, ali da se moraju uvažiti određene političke realnosti i da niko nikome ne uzurpira bilo koja prava.



- Dakle, hajde da pričamo o onom o čemu smo saglasni, a da rješavamo ono o čemu nismo, a ne da ono oko čega se ne slažemo nametnemo kao jedno jedino pitanje i da sve drugo zbog toga treba da propadne - istakla je ona.



Cvijanovićeva je rekla da je Godišnji nacionalni program /ANP/ izmišljena tema i izmišljen uslov, te naglasila da je prioritet put ka EU.



- Priča o NATO putu je samo isprodukovana da bi bila kočnica za blokiranje procesa, a ne da bi bila neka tema oko koje treba dase usaglasimo i nađemo rješenje - navela je ona te podsjetila da je Srpska uvijek za saradnju sa NATO-om i da postoji Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike.



Na pitanje kako će Narodna skupština Srpske odgovoriti na blokadu vlasti na nivou BiH, Cvijanovićeva je rekla da će se republički parlament ozbiljno baviti temama koje su važne za funkcionisanje Republike i da će njen odgovor biti legalistički, kao što je bio i do sada.



- Mi smo legalisti i znamo na koji način stvari u okviru BiH treba da budu koncipirane. Ustav BiH je vrlo jasan po tom pitanju i nemate dilemu ko ima pravo na kakvo predstavljanje. U svakom slučaju, ponudićemo partnerstvo da se razgovara i to na način koji će biti realan, racionalan i uvažiti interese svih - navela je ona.



Govoreći o migrantima, Cvijanovićeva je naglasila da je riječ o velikom izazovu, jer se govori o znatnom broju ljudi i prijetnji da se taj broj stalno povećava zbog zatvorenih zvrata kod Evropljana.



Ona je navela da se Srpska u tom slučaju suočava sa problemom adekvatnog smještaja migranata, problem zdravstvene prirode zbog mogućih zaraznih bolesti, ekonomsko-finansijskim problemom, te problemom nemogućnosti indentifikacije i bezbjednosne provjere tih lica.



Cvijanovićeva se kreće u demografsku obnovu na sveobuhvatniji način, što znači angažman više institucija istovremeno.



- Imamo određenu studiju koja nam pokazuje gdje su problemi i šta treba da se radi, šta je važno sada kada imamo taj set mjera koji traje već godinama, jer ćemo ga obnoviti, modifikovati i dodati neke nove stvari - dodala je ona.



Prema njenim riječima, tu je mnogo stvari, radi se na ekonomskoj slici, povećanju radnih mjesta i plata, sa jedne strane, i, sa druge, infrastruktura za bolji kvalitet života i socijalna briga usmjerena na one kojima treba, a sve to uz klasične pronatalitetne mjere.



Govoreći o saradnji Republike Srpske i Srbije, Cvijanovićeva je rekla da je ona odlična i da ostaje prostor samo za njeno jačanje, te podsjetila na znatna sredstva koja je Srbija uložila u Srpsku.





(SRNA)