Damir Mašić reizabran je na funkciju predsjednika Kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo.

Foto: 24sata.info

On je na večerašnjoj izvještajno-izbornoj konferenciji u prostorijama Općine Novi Grad dobio više glasova u odnosu na protivkandidata Irfana Čengića, bivšeg generalnog sekretara ove stranke.



Pored predsjednika, na ovoj stranačkoj konferenciji se biraju i novi članovi Kantonalnog odbora te Nadzornog odbora SDP-a Sarajevo, a proces izbora delegata u sarajevskim općinskim organizacijama je u toku.



Nakon što je izgubio u utrci za predsjednika sarajevskog SDP-a, Čengić je zahvalio svim delegatima na podršci za promjene u SDP Sarajevo.

'' Međutim većina delegata smatra da je SDP BiH Sarajevo na dobrom putu, koji treba nastaviti u naredne četiri godine", poručio je on, te uputio čestitku Mašiću na izboru za predsjednika SDP BiH Sarajevo.



"Pozivam one članove od kojih sam dobio povjerenje, da mu pomognu , te da zajedno jačaju SDP Sarajevo", kazao je Čengić.





(24sata.info)