Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora BiH Božo Ljubić izjavio je Srni da je dobro što je Kongres SDA usvojio Programsku deklaraciju, jer su sada "maske pale", a ova stranka se jasno legitimislala da želi unitarnu BiH kojom dominira bošnjački narod.

Božo Ljubić / 24sata.info

- Za nas su neprihvatljivi stavovi iz deklaracije o uspostavljanju "republike BiH" kao unitarne države, o bosanstvu kao naciji, nasuprot srpskom, hrvatskom i bošnjačkom identitetu, o bosanskom kao jedinom jeziku građana BiH - rekao je Ljubić.



On kaže da su ti stavovi nekompatibilni i nespojivi sa karakterom BiH, koja je država tri konstitutivna i ravnopravna naroda, kako je definisano u temeljnim načelima Dejtonskog sporazuma.



- Ti stavovi su suprotni samim načelima Dejtona, ali i principima na kojima je BiH uspostavljena 1943. u Mrkonjić Gradu kao država tri konstitutivna naroda - rekao je Ljubić.



On je ocijenio da se SDA kao vodeća stranka bošnjačkog naroda najnovijom deklaracijom potpuno legitimisala i svaka mimikrija o građanskoj državi sada dobija pravu sliku.



- Dobro je da su se legitimisali i da su maske pale. SDA želi unitranu državu, da se pod velom bosanstva ostvari dominacija bošnjačkog naroda - navodi Ljubić.



On navodi da su stavovi SDA legitimni, ali da i HNS isto tako ima svoje legitimne stavove, koji su za razliku od SDA u skladu s Dejtonskim sporazumom.



- Mi se zalažemo za izborni zakon BiH na osnovu koga će konstitutivni narodi birati svoje legitimne predstavnike, te za prekompoziciju BiH u kojoj će biti i federalna jedinica sa hrvatskom većinom - rekao je Ljubić.



Ljubić je naveo da se u BiH nakon usvajanja Programske deklaracije SDA ništa bitno neće promijeniti, te dodao da sada kada su stavovi jasni treba otvoriti iskren dijalog.





(SRNA)