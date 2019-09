Hrvatski narodni sabor u BiH (HNS BiH) odbacuje ciljeve i smjer djelovanja koji su definirani u Programskoj deklaraciji SDA predstavljenoj na Kongresu stranke. Smatramo je potpuno neprihvatljivom za opstojnost i stabilnost države BiH.

Arhiv / 24sata.info

Ovakva Deklaracija osobito je neprihvatljiva za Hrvate, koji se dugi niz godina u svim razgovorima s partnerima s bošnjačke strane bore za jedan od najvažnijih temelja države - jednakopravnost svih naroda i građana. Ovom deklaracijom SDA pokazuje potporno suprotan smjer.



HNS podsjeća da je BiH jedino moguća kao državna zajednica tri potpuno ravnopravna konstitutivna naroda. BiH nije i nikada neće biti jednostran projekt napravljen po volji jednog naroda.



Programska deklaracija SDA dokaz je organiziranog političkog, ideološkog i medijskog nasilja nad Hrvatima u BiH. Bošnjačka politika se ne može predstavljati kao dobronamjerna, ona koja drži do građana, izgradnje boljih odnosa i perspektivne budućnosti BiH dok istodobno provodi rušilačku politiku i podržava opstrukcije.



Pozivamo političke predstavnike Bošnjaka da se vratimo razgovorima za pravedna rješenja koja će svima u BiH donijeti dobro. Budući da postojeća rješenja ne osiguravaju punu ravnopravnost, nužno je izmijeniti Ustav i Izborni zakon kako bi se osiguralo pravo legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda. Na to nas obvezuju presude sudova i upozoravaju europski dužnosnici.



Nužno je što prije iznaći široki politički i društveni konsenzus i time osigurati stabilno političko ozračje, formirati vlast i vratiti se puti prema EU i NATO-u. Svi drugi potezi poput Programske deklaracije SDA su put u prošlost, a ne budućnost BiH.



HNS BiH neće biti dio projekta rušenja BiH nego njene izgradnje i, kao do sada, predvodnici pozitivnih vrijednosti, otvoreni za dijalog i dogovore na dobrobit svih naroda i žitelja BiH, saopćeno je iz HNS-a.



(24sata.info)