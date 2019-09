Pružio sam ruku svima i ljudi su to prepoznali. Zato sam bio jedini kandidat za predsjednika SDA, poručio je Bakir Izetbegović nakon što je na današnjem 7. kongresu reizabran na pomenutu funkciju.

Izetbegović je kazao kako je svojim radom doveo stranku do jedinstva, tako da danas nema podjela na “bakirovce” i “tihićevce”.



On je istakao kako je prošli mandat dobio tako to je nekad možda bio i malo agresivan u želji da progura neke svoje ideje, dok je sada išao jedno drugom pomirljivijom taktikom.



Osvrnuo se i na činjenicu da je Programska deklaracija SDA izazvala različite reakcije u političkoj javnosti.



"Neke stranke u svoj program stave disoluciju BiH, pa to ne digne toliku prašinu kao to što je SDA rekla da je njena pretenzija, želja, prioritet regionalno uređena BiH. To su politike za koje ćemo se mi boriti i gledati da ubijedimo druge. Ništa se u ovoj zemlji neće desiti na silu. Mora doći do konsenzusa: Ne treba se ljutiti što SDA ima svoje vizije i svoja gledanja u budućnosti", poručio je Izetbegović u izjavi za medije.



Kao primjer naveo je NATO, dodavši da nema članstva BiH u ovom vojnom savezu dok se ne postigne saglasnost.



"Ali ima poštovanja donesenih zakona i kretanja ka NATO-u. To smo već prošli i dogovorili, nema sada vraćanja. Nadam se da ćemo uspjeti ubijediti i srpski korpus, srpske političare, da krećemo u tom smjeru", istakao je on.

Novi predsjednik SDA je poručio kako će u novom mandatu otvoriti stranku za nebošnjake, te za mlade i žene.

"Otvorili smo kote za žene, mlade i nebošnjake. Snaga SDA jesu muškarci Bošnjaci, ali ćemo omogućiti jedan povoljniji gender i ono što je neophodno a to je ulazak mladih u SDA i onoga što mladi nose sa sobom. Mislim da bi sve stranke u državi trebale krenuti u tom smjeru", kazao je on.



Izetbegović je kazao kako je broj od obećanih 100.000 novih radnih mjesta u prethodne četiri godine premašen.

"Obećao sam 100 hiljada radnih mjesta, a mi smo za 4 godine otvorili 109 hiljada radnih mjesta. To je statistički podatak i to možete provjeriti", kazao je on.



Na novinarsko pitanje hoće li BiH izaći uz političke blokade nakon današnjeg Kongresa SDA, kao što su govorili neki političari, Izetbegović kaže kako bi volio da se BiH izvukla iz krize i prije ovog kongresa.



"Zaista sam činio sve da izađemo iz nje. Međutim, izgleda da ima historijskih momenata kada je jedini način da krenete naprijed da prihvatite tu krizu", kaže Izetbegović.



SDA to ne radi, navodi, i sve što traži je poštovanje Ustava, Dejtonskog mirovnog sporazuma, vladavine zakona i ništa više.



"Imamo i druge dvije strane, gdje jedni traže promjenu Izbornog zakona, a drugi nemplementaciju zakona koji se odnosi na MAP. I mi smo sve činili da toga ne dođe, ali ima momenata kada jednostavno treba prihvatiti krizu tako da svi koji umišljaju da mogu dominirati, ucjenjivati, vrijeđati vide dokle mogu ići", rekao je Izetbegović.





