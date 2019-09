Predsjednik Glavnog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) Halid Genjac je prije početka 7. Kongresa te stranke kazao novinarima da su se u javnosti pojavila dva problema, pitanje pogrešnog prenošenja sadržaja programske deklaracije SDA, “pri čemu je jedan medij pogriješio, vjerujem dobronamjerno, na nije zla namjera u pitanju“.

- Mi imao određenje da ćemo afirmisati bosanski identitet za sve građane BiH. To je prenešeno da ćemo afirmisati bosanski jezik za sve građana BiH. To je ogromna razlika. Nama to nikada nije palo na pamet, niti bi palo napamet, jer je pitanje jezika pravo među visokim pravima, na najvišem nivou prava konstitutivnih naroda i tu nema priče - pojasnio je Genjac.



Po njegovim riječima, afirmisati bosanski identitet kao princip za sve građane, "to je legitiman politički cilj, to je princip koji vlada u svim državama, da se državnost i državljanstvo svih građana afirmiše, ja mislim da to nema problema“.



- Drugo pitanje koje se pojavilo u javnosti i izazvalo kontroverze je pitanje naših ciljeva, pitanje građanske Bosne i Hercegovine, pitanje republike BiH itd. Ja ću ponoviti, politički ciljevi bilo koje političke stranke su legitimni sve dok se najavljuju ostvarivati legitimnim političkim sredstvima - naveo je Genjac.



Dodao je da u ovom slučaju, cilj da BiH bude građanska, može se ostvariti sredstvima koja postoje, to je rasprava u parlamentu, donošenje Ustava, donošenje zakona većinom kako je to propisano.



- Sve dok se to ostvaruje legitimnim političkim sredstvima, to je legitiman politički cilj. Naravno, mi smo svjesni da u ovom trenutku to nije možda realan politički cilj, jer nisu ni realna politička sredstva da bi odgovorila tom cilju. Ali to je jedan naš cilj koji mi imamo kao svoj cilj od koga nismo odustali, ali ne pada nam na pamet da ga ostavarujemo nelegitimnim sredstvim - kazao je Genjac.





