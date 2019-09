Lider HDZ-a BiH Dragan Čović smatra da je model građanske države koji predlaže bošnjačka strana apsolutno neprimjenjiv, jer je, tvrdi, BiH etnički podijeljena zemlja kojom se jedino može upravljati kroz federalizam.

Dragan Čović / 24sata.info

"Igra na kartu brojnosti i 'građanstva' kako bi se obezbjedila dominacija jednog naroda je neprivatljiva i rizična za BiH", rekao je Čović za "Večernji list", izdanje za BiH.



Ističući da tri konstitutivna naroda moraju biti ravnopravna, Čović je rekao da bez konstitutivnosti i ravnopravnosti Hrvata nema ni BiH.



"Dogodi li se da hrvatski narod nestane sa političke scene, bojim se da će tada biti otvoren put za podjelu BiH između druga dva naroda", rekao je Čović.



On smatra da sporazum o formiranju vlasti koji su osim njega potpisali i lideri SNSD-a Milorad Dodik i SDA Bakir Izetbegović nije propao i da je potrebno raditi i stvarati ambijent da bude sproveden u cjelosti, jer je sačinjen od sedam do osam ključnih elemenata za funkcionisanje BiH.



"Nakon dogovora, bošnjačka, odnosno, sarajevska politika iskoračila je i stvorila krizu, uvjerena da će tako zaraditi poene. Očekivali su snažne reakcije, koje su izostale. Zato im ne preostaje ništa druga nego da formiraju vlast", rekao je Čović.



Prema njegovim riječima, uslovljavanje formiranja vlasti Godišnjim nacionalnim planom (ANP) samo je alat za blokade, jer je riječ o tehničkom pitanju koje se nameće kao političko.



Čović je naglasio da je izbor dva člana Predsjedništva bošnjačkim glasovima poraz za cijelu BiH, a ne samo Hrvata, koji tamo nemaju svoj glas, i zato je potrebno BiH ustrojiti na način da se sva tri konstitutivna naroda artikulišu u jedan glas.



On kaže da HDZ BiH vodi krajnje uravnoteženu politiku između političkog Sarajeva i Banjaluke, te da će tako biti nastavljeno i u budućnosti.



"Nećemo se nikome pravdati, nego tražiti put da stabilizujemo BiH. Naša je filozofija promišljanja uređena pravna zemlja. Samo u takvoj BiH najmalobrojnijem narodu će biti dobro", navodi Čović.



On je istakao da je BiH već postala "hot spot" za migrante, jer ne postoji infrastruktura i administracija koja se može nositi sa tim problemom.





(SRNA)