U okviru "Dana sjećanja", posvećenog stradanju Srba u 20. vijeku, u Drvaru je večeras održana centralna svečanost "Krajino moja", kojoj su prisustvovali član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dodik je na centralnoj akademiji istakao da je 13. septembar važan dan za srpski narod.



"Istorijski, ne samo zbog događaja 1995. godine nego zato što je ovdje danas predsjednik Srbije. Došli smo da kažemo da jesmo i da ćemo biti sa vama u svim budućim vremenima i procesima. Srpski narod je narod slobode", rekao je Dodik.



Poručio je Srbima u Drvaru da ostanu na ognjištima.



"Vi ste ovdje na svom gruntu, na svojoj zemlji, a vlast se može mijenjati. Od nas su kroz istoriju uvijek tražili da sami sebe satanizujemo. A ovaj narod je častan i pošten koji se uvijek borio i koji je pomjeren odavde etničkim čišćenjem". dodao je Dodik, prenosi RTRS.



Naveo je da Republika Srpska zajedno sa Srbijom stoji iza Drvara, Glamoča, Petrovca i Grahova.



"Zov za slobodom je vratio Srbe u ove krajeve i taj zov je motivisao Vucića da dođe odvje i kaže da je sa nama", naglasio je on.



Obraćajući se prisutnim, Vučić poručio je da je ponosan što može predstavljati Srbiju u Drvaru.



"Znam koliko vaša srca kucaju za Srbiju", rekao je on, te dodao:



"I naša srca kucaju za sva mjesta gdje naš narod živi i uvijek ćemo biti uz vas i sa vama".



Naglasio je da Srbi moraju biti jedni uz druge.



"Ne damo nikome da od srpskog naroda pravi krivca, da od žrtve pravi dželata. Koliko smo samo djece izgubili i ovdje na Petrovačkoj cesti. Srbija će štititi svoj narod", naveo je Vučić.



Vlada Srbije je Drvaru danas uplatila dva miliona KM.



"Јoš po pola miliona maraka je uplaćeno Glamoču. I u Petrovcu želimo da napravimo kapelu, veliki krst, baš na petrovačkoj cesti, gdje su Srbi najviše stradali. Srbija će uplatiti novac za to", poručio je predsjednik Srbije.



On je izjavio da će jedna kompanija iz Srbije uskoro otvoriti 100 radnih mjesta u Drvaru.



"Po 75.000 evra ide porodiljama u Drvaru i majkama sa troje i više djece. Naša djeca ovdje treba da ostanu", poručio je Vučić.



"Dan sjećanja" održan je u pomen svim žrtvama, stradalim u ratovima tokom 20. vijeka, koji su ove godine posvećeni stradanju Srba u zapadnokrajiškim opštinama 1995. godine.





