Milorad Dodik je danas zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Bosanskom Grahovu i Drvaru gdje obilježavaju stradanja Srba tokom rata.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je danas komentarisao Programsku deklaraciju Stranke demokratske akcije.



- To što SDA pokušava da napravi je prizivanje nestabilnsoti i sukoba. Oni vrlo dobro znaju da se Srbi neće odreći Republike Srpske. To je iluzija i priča o islamskoj državi u kojoj su oni većina koja uvodi šerijat - rekao kazao je član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.



Ako žele tako (Bošnjaci i SDA), dodao je Dodik, onda će na bazi toga tražiti reorganizaciju BiH.



- Šta god dođe iz Republike Srpske stranci prave galamu. A ova deklaracija je tipičan atak na ustavni poredak, a nećemo čuti ništa od njih jer oni dijele te vrijednosti. Svaki potez ka unitarnosti u BiH znači odvlačenje Republike Srpske van toga - dodao je Dodik.



Dodik je pred okupljenim građanima u Drvaru istakao da su upravo Srbi iz tog područja BiH dokaz kako taj narod opstaje.



- Ovaj narod je naučio da se mijenjaju režimi, a ovdje uvijek ostaju Srbi. To treba da znaju oni iz Sarajeva koji žele da se BiH gradi kao građanska. Oni misle da su Srbi naivni i bi da će reći 'dobro, nema Republike Srpske' - nastavio je član Predsjedništva BiH.



On je dodao da smatra da Republika Srpske jedina može da funkcioniše u BiH, dok "Federacija i kantonu ne mogu".



- Njih (SDA) treba shvatiti ozbiljno, ali jasni su odgovori koji dolaze od nas - zaključio je Dodik koji je dodao o da je Bosna i Hercegovian trebala da vidi svoj kraj 1996. godine.





(24sata.info)