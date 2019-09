Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je Dejtonski sporazum međunarodni ugovor i da se on ne može mijenjati dok dva entiteta i tri konstitutivna naroda ne odluče da to urade.

Milorad Dodik / 24sata.info

Komentarišući izjavu specijalnog američkog izaslanika za Balkan Metjua Palmera da je Dejtonski sporazum podložan izmjenama, Dodik je istakao da su promjene ovog sporazuma regulisane i da je apsolutno kršenje međunarodnog prava to što su radili prethodni visoki predstavnici, podržani prethodnom američkom politikom, a to je da su rušili Dejtonski sporazum.



- Oni jednostavno iz navike pokušavaju da zadrže takvu vrstu priče. Mislim da sudbina BiH zavisi od toga da li ćemo se vratiti na izvorni tekst sporazuma ili će on do kraja biti devalviran naporima koji dolaze sa strane - rekao je Dodik za Glas Srpske.



Na pitanje da li Narodna skupština Republike Srpske može ratifikovati Dejtonski sporazum, kako to tvrde neki pravnici i politikolozi, Dodik je odgovorio potvrdno.



- Narodna skupština predstavlja Republiku Srpsku. Srpska je strana potpisnica svih aneksa Dejtonskog sporazuma, pa prema tome i Aneksa četiri koji se zove Ustav BiH. Narodna skupština je ta koja ima pravo da, ne samo prihvati, nego i da mijenja Dejtonski sporazum i samo je to mjesto gdje u ime Srpske može biti obezbijeđena odluka i politička volja za bilo šta o tome", rekao je Dodik.



On ističe da, što se tiče Republike Srpske, Dejtonski sporazum ima podršku u obliku u kojem je napisan.



- Za promjenu Dejtona potrebna je i naša politička volja. Nje nije bilo ni onda kada su pokušali da vrše pritisak i uslovljavaju ljude. To su bili neregularni uslovi za izražavanje političke volje - rekao je Dodik.



On je istakao da su sve odluke koje su donijeli Volfgang Petrič, Pedi Ešdaun i svi drugi visoki predstavnici pravno ništavne, jer se, kako kaže, zasnivaju na neizražavanju političke volje.



- Oni su sebi pribavili bonska ovlaštenja za koja je tadašnji visoki predstavnik Vestendorp rekao da to nije u skladu sa Dejtonom - rekao je Dodik.



