Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je da bi bilo "odgovorno prema Republici Srpskoj" da ministri iz reda srpskog naroda u Vijeću ministara u tehničkom mandatu podnesu ostavke, jer su sada, kako tvrdi, "na tim pozicijama u službi Bošnjaka".

Staša Košarac

"Upravo se oni danas koriste za implementaciju političkih ciljeva Bošnjaka. Bošnjaci biraju one sa kojima mogu da rade, pa su tako izabrali Željka Komšića u Predsjedništvo, a Mirka Šarovića u Vijeće ministara. Mi smatramo da je jedino nacionalno odgovorno da se prestane sa tom praksom i da oni (srpski ministri u u tehničkom mandatu) podnesu ostavke", kaže Košarac.



On je za RTRS istakao da na taj način Vijeće ministara ne može da funkcioniše.



"Za nas je veoma važno da se vratimo u okvire Dejtonskog sporazuma, to je naš ključni politički cilj. Na ovaj način oni dozvoljavaju da se razvijaju takve političke tendencije koje će biti protiv interesa Republike Srpske. To se mora zaustaviti", naglasio je Košarac.



Košarac je napomenuo da se faktura za neformiranje vlasti na nivou BiH ne može ispostaviti SNSD-u, već da to pitanje treba postaviti političkim strukturama iz Sarajeva, prije svega SDA.



