Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je večeras na Televiziji N1 da su sam NATO put i Godišnji nacionalni plan (ANP) povod da se "stane na loptu" i kaže dosta.

Bakir Izetbegović / 24sata.info

Na konstataciju da je znao stavove predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i prije pa je s njim formirao koaliciju, Izetbegović je rekao da nije on to odlučio, nego birači.



Na podsjećanje da je SDA glasala za četvrtog delegata, srpskog u NSRS, Izetbegović je istakao da "nije tačno, SNSD može sa tri delegata uraditi sve ono što radi sa četiri".



- Čekamo sazrijevanje SNSD-a i dovršimo ovaj mandat kojeg je ostalo tri godine sada. Da se krene i da se zemlja pokrene. Mi to ne možemo uraditi bez SNSD-a. Ostaće u tehničkom mandatu sve dok ne dođe do sazrijevanja. Sve dok se ne počne poštovati zakon - kazao je Izetbegović.



Također, dodao je da je SNSD već jednom zaustavljen.



- Mi smo već jednom zaustavili SNSD, SDA je to uradila i to zbog ponašanja prema povratnicima. To smo uradili 2014./15. HDZ je sve vrijeme teškao, da smo napravili grešku, da su oni u Banjaluci vlast. Ovaj put vjerovatno ne bi pristali na takvu stvar - naveo je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.



Naglasio je da se nakon Kongresa SDA ništa se neće promijeniti, te da će stavove izrečene večeras "zakucati" na Kongresu za dva dana.



- Vrijeme je da se Dodiku kaže dosta. Bit će BiH, bit će vladavina zakona i poštovat će se Ustav - tvrdi Izetbegović.



Izetbegović je kazao da se "mora vjerovati vozaču koji već 29 godina vas doveze na cilj".



(FENA)